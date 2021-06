Silikony w pielęgnacji włosów. Pomagają czy szkodzą?

Silikony do włosów mogą ujarzmić niesforne kosmyki, wygładzić łuski i poprawić ich kondycję. Trzeba jednak wiedzieć, jak je stosować, by nie obciążyć nimi włosów. Co warto wiedzieć o silikonach i kiedy je stosować?

Czym są silikony?

Silikony składają się z atomów tlenu i krzemu. Odkładają się na powierzchni włosa, dzięki czemu poprawiają ich kondycję. Wygładzają je i chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi stylizacją wysokimi temperaturami i farbowaniem.

Mogą również zdziałać cuda w pielęgnacji włosów, które mają tendencję do puszenia się i plątania. Pomagają je ujarzmić i jednocześnie ułatwiają rozczesywanie.

Dla kogo produkty z silikonami?

Po szampony i odżywki zawierające silikony powinny sięgnąć osoby, które mają wysokoporowate włosy. Takie włosy są suche, szorstkie, łamią się i ciężko je ujarzmić. Nie wyglądają dobrze, na ich powierzchni łatwo dochodzi do uszkodzeń. Najczęściej są to włosy osłabione farbowaniem i stylizacją.

Silikony mogą pomóc poprawić ich wygląd, ale nie wyeliminują problemu. Trzeba zadbać o odżywienie struktury włosa i dostarczenie mu substancji aktywnych, które odbudują uszkodzenia. Do codziennej pielęgnacji warto włączyć preparaty z keratyną, kolagenem, jedwabiem, dobrze jest również rozpocząć olejowanie włosów.

Silikony mogą stanowić element końcowy w pielęgnacji. Odżywki zawierające maleńkie cząsteczki nadadzą włosom połysk, optycznie je wygładzą i ułatwią rozczesywanie.

Jak stosować kosmetyki?

Silikony nadbudowują się na powierzchni włosa, tworząc barierę ochronną. Oblepiony silikonem włosy nie przyjmie substancji odżywczych i nie wchłonie dobroczynnego działania odżywki czy olejku. Z tego względu powinno się ich używać na końcu pielęgnacji.

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie po umyciu włosów odżywki w sprayu, która nada włosom blask i ułatwi ich rozczesywanie czy olejku do końcówek, który wygładzi rozchylone łuski włosów. Niektóre włosy lubią również szampony z silikonami, ale nie należy stosować ich zbyt często.

Czym grozi zbyt duża ilość silikonów?

Stosowane nagminnie silikony mogą obciążyć włosy. Ze względu na to, że nadbudowują się na włosach, mogą one z czasem stracić objętość, stać się matowe i mniej sypkie. Dlatego ważne jest, by co najmniej raz w tygodniu umyć włosy mocno oczyszczającym szamponem, który zmyje z nich wszelkie silikonowe cząsteczki. Poradzi sobie z tym większość szamponów, które kupimy w drogeriach. Dopiero po takim oczyszczeniu należy nakładać mocno odżywczą maskę, która poprawi kondycję włosów.

Z SLS czy bez SLS?

Niektóre silikony można zmyć z włosów delikatnym szamponem (np. dla dzieci), który nie zawiera SLS. Inne wymagają oczyszczenia mocniejszymi kosmetykami z SLS-ami. Jak je odróżnić?

Silikony, które wymagają silniejszego oczyszczania, to między innymi:

Stearoxy dimethicone

Stearyl methicone

Simethicone

Cetyl dimethicone

Trimethylsilylamodimethicone

Warto czytać składy kosmetyków i sprawdzać, jakie substancje się w nich znajdują. Albo na wszelki wypadek przyjąć zasadę, że raz w tygodniu myjemy włosy mocno oczyszczającym szamponem.

Pielęgnacja krok po kroku

Podsumowując, silikony mogą zdziałać wiele dobrego, wygładzić włosy, poprawić ich strukturę, kondycję i nadać im blasku. Trzeba jedynie stosować je umiejętnie.

Najlepiej kosmetyki z silikonami stosować na końcu pielęgnacji Zamiast szamponów z silikonami lepiej jest używać olejków czy odżywek w sprayu, które ułatwią rozczesywanie włosów i wygładzą je Przed nałożeniem odżywczej maski dobrze jest umyć włosy mocno oczyszczającym szamponem, dzięki któremu pozbędziemy się resztek silikonów z włosów Takie oczyszczenie najlepiej jest przeprowadzać raz w tygodniu

Czytaj też:

Proteiny w pielęgnacji włosów. Jak stosować?Czytaj też:

Olej arganowy. Płynne złoto Maroka, które rewelacyjnie działa na skórę i włosyCzytaj też:

Domowe sposoby na łupież – wcierki, płukanki, maseczki