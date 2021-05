Olej arganowy. Płynne złoto Maroka, które rewelacyjnie działa na skórę i włosy

Olej arganowy to kopalnia witamin i substancji odżywczych. Nazywany płynnym złotem Maroka, znakomicie wpływa na skórę, włosy i paznokcie, regenerując je, odżywiając i wzmacniając. Jakie właściwości ma ten olej i jak go stosować?

Płynne złoto

Olej arganowy pozyskuje się z nasion drzewa arganowego (wł. Argania Spinosa), które rośnie wyłącznie w Maroku. To sprawia, że jest to jeden z najdroższych i najbardziej pożądanych olejów świata.

Drzewa arganowe rosną pomiędzy Agadirem a As-Sawirą w "Rezerwacie Biosfery Arganeraie" UNESCO. Próbowano sadzić je w innych krajach światach, ale drzewa nie przyjęły się, mimo że są roślinami bardzo odpornymi.

Świetnie radzą sobie z suszą, dobrze znoszą wysokie amplitudy temperatur. Mają bardzo długie korzenie, które zapewniają im dostęp do wilgotniejszych warstw gleby, dzięki czemu potrafią przetrwać suche miesiące.

Pozyskiwanie oleju arganowego

Olej arganowy pozyskuje się z nasion Argania Spinosa. Robi się to ręcznie, miażdżąc orzechy i wyłuskując z nich ziarna. Później ziarna te poddawane są obróbce termicznej tak, by nie straciły swoich właściwości. Marokańskie kobiety prażą je, a następnie zgniatają, by uzyskać z nich olej. Taki produkt ma ciemny kolor i wykorzystuje się go głownie w celach kulinarnych.

Olej można uzyskać również z nieprażonych ziaren, by wykorzystać go w celach kosmetycznych i leczniczych. Taki olej ma jaśniejszy kolor i mniej orzechowy zapach.

Proces obróbki jest żmudny i wykonywany ręcznie, co wpływa na cenę produktu. Litr oleju kosztuje 140 złotych. Warto jednak zastanowić się nad zakupem choćby niewielkiej buteleczki, bo marokański olej ma wiele właściwości leczniczych.

Wartości odżywcze nasion Argania Spinosa

Olej pozyskiwany z nasion drzewa arganowego zawiera:

witaminę E



nienasycone kwasy tłuszczowe: omega-6 i omega-3

karotenoidy

związki fenolowe

Właściwości drogocennego oleju

Olej arganowy wykorzystuje się zarówno w kosmetyce, jak i w celach leczniczych. Poprawia kondycję skóry, nawilżając ją, odżywiając i wzmacniając jej barierę ochronną. Ze względu na dużą zawartość witaminy E olej arganowy zapobiega starzeniu się skóry, spłyca zmarszczki, chroni ją przed działaniem wolnych rodników. Olej wspaniale regeneruje również włosy, chroniąc je przed łamaniem i rozdwajaniem.

W celach leczniczych olej wykorzystuje się do leczenia stanów zapalnych skóry, egzem, alergii. Dzięki dużej zawartości kwasów tłuszczowych, produkt ten wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób serca, miażdżycy. Wspomaga również pracę układu nerwowego i mózgu.

Olej na skórę

Olej arganowy można wykorzystać do pielęgnacji cery suchej i odwodnionej. Wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka, odżywia go, zabezpiecza przed powstawaniem mikrouszkodzeń skóry. Olej ten poleca się również do cery dojrzałej, ponieważ dzięki dużej zawartości witaminy E ma zdolność spłycania zmarszczek i zapobiegania powstawaniu kolejnych.

Kosmetyk na rozstępy

Olej arganowy znakomicie uelastycznia skórę, zapobiegając pękaniu jej i przesuszaniu. Z tego względu może być stosowany do pielęgnacji całego ciała i w profilaktyce rozstępów. Poleca się go również kobietom w ciąży, których skóra mocno się rozciąga i potrzebuje dodatkowego nawilżenia.

Lek na stany zapalne

Olej z nasion Argania Spinosa ma właściwości przeciwzapalne, dlatego poleca się go do wyciszania chorób skóry. Regeneruje skórę, pomaga zwalczyć zaczerwienienie i świąd towarzyszący egzemie, alergii, łojotokowemu zapaleniu skóry. Może również wspomóc leczenie łupieżu, przywracając wysuszonej skórze głowy naturalną równowagę.

Kosmetyk dla włosów

Olej arganowy rewelacyjnie wzmacnia włosy. Poleca się go głównie do włosów średnio- i wysokoporowatych, które charakteryzują się mocno rozchylonymi łuskami włosa. Takie włosy często są zniszczone, przesuszone, szorstkie, bez połysku. Olejowanie pozwala zamknąć łuski włosa, przywrócić im blask, odżywić je i wzmocnić.

Eliksir zdrowia dla serca

Dzięki obecności kwasów omega-3 i omega-6, olej arganowy wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, zapobiegając występowaniu chorób serca. Pozwala utrzymać właściwy poziom cholesterolu, obniżając ten „zły” i podnosząc „dobry”. Dzięki temu minimalizuje ryzyko wystąpienia miażdżycy.

Olej w kuchni

Olej arganowy można wykorzystać do celów kulinarnych, dodając go do sałatek, dań rybnych czy marynat do mięs. Świetnie sprawdzi się jako składnik past kanapkowych czy dodatek do owoców morza.

Nie należy poddawać go obróbce termicznej, by nie stracił swoich właściwości. Z tego względu lepiej dodawać go do przekąsek czy dań podawanych na zimno niż używać do smażenia.

