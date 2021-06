Proteiny w pielęgnacji włosów. Jak stosować?

Kosmetyki proteinowe do włosów mogą znacząco poprawić ich kondycję albo ją... pogorszyć. Wszystko zależy od tego, jakiej porowatości są nasze włosy. Brzmi to skomplikowanie, ale wystarczy wgryźć się w temat, by skomplikowane pojęcia szybko się rozjaśniły.

Czym są kosmetyki proteinowe?

Szampony, odżywki, maski z proteinami uzupełniają ubytki w łusce włosa, dzięki czemu poprawiają ich kondycję. Sprawiają, że włosy stają się gładsze, mocniejsze, bardziej odżywione. Są bardziej elastyczne, nawilżone, lepiej się układają, nie przypominają w dotyku siana. Trzeba jednak wiedzieć, jak je stosować, by w pełni wykorzystać ich moc.

Co to są proteiny?

Proteiny to białka, które budują wszystkie komórki. Z tego względu mają zdolność uzupełniania ubytków w strukturze włosów i zapobiegania dalszym uszkodzeniom.

Rewelacyjnie działają nie tylko na włosy, ale również na skórę, dlatego znajdziemy je w składnikach kremów i maseczek przeznaczonych do skóry suchej czy odwodnionej. Głęboko odżywiają, regenerują i wzmacniają barierę hydrolipidową naskórka, zapobiegając mikrourazom, zmarszczkom i zniszczeniom dokonywanym przez wolne rodniki.

Podział na roślinne i zwierzęce

Proteiny znajdują się zarówno w składnikach roślinnych, jak i tych pochodzenia zwierzęcego.

Proteiny roślinne znajdują się we wszelkiego rodzaju zbożach:

owsie

pszenicy



kukurydzy

soi

Mają lżejsze działanie niż proteiny zwierzęce, dlatego sprawdzą się w przypadku włosów niskoporowatych, które są w dobrej kondycji i nie potrzebują mocnej regeneracji. Dobrze wydobędą również skręt z naturalnie kręconych włosów.

Proteiny zwierzęce działają silniej niż roślinne i są w stanie znacząco poprawić formę włosów farbowanych, przesuszonych czy zmęczonych intensywnymi zabiegami stylizacyjnymi. To między innymi:

keratyna

kolagen



mleko

jedwab

Rodzaje białek

Oprócz tego, że proteiny mogą być roślinne i zwierzęce, dzielą się również na:

proteiny małocząsteczkowe – mają maleńkie cząsteczki, działają na powierzchni łuski włosa (np. cysteina)

proteiny hydrolizowane – mają małe cząsteczki, które uzupełniają ubytki (np. pszenica)

proteiny wielkocząsteczkowe – wnikają w głąb łusek, znacząco poprawiając kondycję włosów. Sprawiają, że stają się gładkie, elastyczne i pełne blasku (np. keratyna)

Jak stosować proteiny?

Proteiny najlepiej stosować w formie szamponów i masek. Dzięki temu wnikną głębiej w strukturę włosów i poprawią ich kondycję. Nie należy jednak sięgać po nie zbyt często, by nie przeproteinować włosów, przez co staną się suche i matowe. Nałożenie maseczki raz w tygodniu na 20 minut powinno wystarczyć.

Na włosy wysokoporowate, suche, zniszczone i łamliwe, najlepiej jest stosować proteiny wielkocząsteczkowe tj. kolagen, keratynę, jedwab. Na włosy nisko- i średnioporowate lepiej nałożyć proteiny hydrolizowane. Nie da się jednak określić, jak włosy zareagują na dany rodzaj protein. Najlepiej jest sprawdzić, stosując różne rodzaje protein i obserwując kondycję włosów.

Po nałożeniu maski proteinowej należy ją spłukać i dostarczyć włosom emolientów, które zapobiegną utracie wody z powierzchni łusek włosa. Sprawdzą się oleje lub odżywki zawierające silikony.

Czym jest przeproteinowanie?

Błędem jest sięgnięcie po linię produktów proteinowych i stosowanie kilku rodzajów kosmetyków na włosy jednocześnie. Proteinowy szampon, odżywka, maska, mgiełka obciążą włosy i sprawią, że mogą stać się matowe, suche i zacząć się puszyć.

Dlatego tak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy stosowaniem protein, emolientów i humektantów (silnie nawilżających jak kwas hialuronowy, aloes czy mocznik). Jak więc stosować proteiny?

Dobrym pomysłem jest łagodne oczyszczanie włosów delikatnym szamponem (raz w tygodniu mocniejszym), stosowanie nawilżających odżywek (z humektantami lub emolientami w zależności od tego, jakiej porowatości mamy włosy). Taką pielęgnację raz w tygodniu można uzupełnić o maski proteinowe, które naprawią powierzchniowe zniszczenia i zapobiegną dalszym uszkodzeniom włosów.

