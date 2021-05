Co to jest porowatość włosów i jak ją sprawdzić?

Porowatość włosów to pojęcie, które warto poznać, by móc właściwie pielęgnować swoje włosy. Odwdzięczą się one dobrą kondycją, gładkością i blaskiem, a na tym przecież zależy wszystkim kobietom.

Czym jest porowatość włosów?

Porowatość włosów to stopień rozchylenia łuski włosa. Włosy zdrowe będą miały zamknięte łuski, przez co wizualnie będą wydawały się gładsze i bardziej lśniące. Włosy suche, zniszczone farbowaniem i stylizacją będą miały rozchylone łuski. Popularnie mówi się o nich, że przypominają „siano” – są suche i poodchylane we wszystkich kierunkach.

Jak sprawdzić porowatość?

Aby sprawdzić, jaką mamy porowatość włosów, możemy wykonać domowy test. Polega on na... włożeniu włosów do wody. Aby go wykonać, wystarczy nalać wody do naczynia i zanurzyć w nim jeden bądź kilka włosów.

Jeśli włosy będą pływały na powierzchni wody, oznacza to, że są niskoporowate, czyli zdrowe. Jeśli wpadną do wody i zaczną się zanurzać, to znaczy, że ich porowatość jest wyższa, a rozchylone łuski chłoną wodę, pociągać włosy na dno.

Rodzaje porowatości włosów

Włosy dzielą się na niskoporowate, średnioporowate i wysokoporowate. W zależności od rodzaju porowatości, dobiera się do nich odpowiednią pielęgnację, która pozwala albo zachować dobrą kondycję włosów albo poprawić ich stan.

Pielęgnacja włosów niskoporowatych

Włosy niskoporowate są marzeniem każdej kobiet. To włosy lśniące, zdrowe, gładkie i mięsiste, które pięknie odbijają się w słońcu. Takie włosy są wyraźnie odżywione, a ich kondycja jest znakomita. Cechuje je to, ze trudno się odkształcają, ale równie trudno uzyskać na nich większą objętość, fale i loki. Są ciężkie, mocne, gładko przylegają do głowy. Nie trzeba za to robić z nimi zbyt dużo, by wyglądały świetnie.

W pielęgnacji włosów o niskiej porowatości sprawdzą się maski nawilżające, które mają w składzie kwas hialuronowy, algi i pantenol. Lepiej unikać za to odżywek i masek z proteinami (które w składzie mają np. owies, ryż czy mleko) i emolientami. Takie włosy nie najlepiej reagują również na zabiegi z keratyną.

Pielęgnacja włosów średnioporowatych

Włosy o średniej porowatości wymagają więcej zainteresowania, by dobrze wyglądać. Mają tendencje do okresowego przesuszania, łatwo się łamią i rozdwajają, ale na co dzień nie pozostają w złej kondycji. Często są matowe i mało elastyczne, tracą sypkość, a pod wpływem wilgoci mogą się puszyć.

Do oczyszczania włosów średnioporowatych warto stosować łagodne, naturalne szampony, które nie będą ich obciążać. Dobrze reagują na silikony, ale nie należy wprowadzać ich do regularnej pielęgnacji. Sprawdzą się też kosmetyki proteinowe i maski z humektantami. Warto regularnie stosować nawilżające odżywki i maseczki z aloesem, mocznikiem i olejami, które wygładzą łuski włosów i zapobiegną ich rozdwajaniu.

Bardzo ważne jest, by nie obciążać włosów zabiegami pielęgnacyjnymi i nie poddawać ich zbyt często działaniu wysokiej temperatury. Lepiej ograniczyć zabiegi prostowania czy kręcenia włosów lokówką, a w trakcie suszenia suszarką ustawiać letni nawiew.

Pielęgnacja włosów wysokoporowatych

Włosy, które mają wysoką porowatość, wymagają intensywnej pielęgnacji. Ich łuski są rozchylone, a one same szorstkie w dotyku, kruche, łamliwe, mało elastyczne, bez życia. Ciężko je ułożyć, nie wyglądają estetycznie, wymagają intensywnego odżywienia i regeneracji.

Przede wszystkim, konieczne jest stosowanie odpowiednich produktów do mycia, które nie pogorszą już i tak kiepskiej kondycji włosów. Dobrze sprawdza się mycie włosów szamponami dla dzieci, które mają krótkie i proste składy, pozbawione niepotrzebnych konserwantów.

Takie włosy świetnie reagują również na silikony, które wygładzają łuski włosków, optycznie je sklejając, dzięki czemu włosy są gładsze i bardziej lśniące. Silikony jednak nie naprawią uszkodzeń włosów, jedynie je zaleczają i na dłuższą metę lepiej ich nie stosować.

Po każdym myciu włosy o wysokiej porowatości wymagają nałożeniu odżywki. Dobrze, by miała w składzie keratynę proteiny, humektanty, które dotrą głęboko w łuski włosa i naprawią uszkodzenia. Sprawdzi się także regularne stosowanie maseczek z olejami, które nawilżą i zregenerują włosy.

Można również wprowadzić zabiegi olejowania włosów, jednak warto wybrać dobre oleje, które nie wysuszą już i tak suchych i połamanych końcówek. Sprawdzą się oleje z pestek dyni, z pszenicy, z pestek winogron.

W pielęgnacji włosów o wysokiej porowatości dobrze jest zrezygnować ze stylizacji, która może pogorszyć ich kondycję. W trakcie suszenia konieczne jest ustawianie chłodnego lub w ostateczności letniego nawiewu powietrza, które zamknie łuski włosa.

Olejowanie włosów o różnej porowatości

Olejowanie włosów może znacząco poprawić ich kondycję. Warto wprowadzić taki zabieg do swojej pielęgnacji, by wzmocnić włosy, odżywić je i nadać im blasku. Jakie oleje stosować?

włosy niskoporowate – olej rycynowy, kokosowy

włosy średnioporowate – oleje z awokado, słodkich migdałów, oliwa z oliwek, olej słonecznikowy, rycynowy

włosy wysokoporowate – oleje z pszenicy, ryżu, bawełny, orzechów, pestek winogron

Jak widać, warto poznać porowatość swoich włosów, by odpowiednio je pielęgnować. Dzięki temu włosy będą mocne, lśniące, zdrowe i na co dzień będą wyglądały świetnie.

