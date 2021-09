10 nawyków, które nas najbardziej postarzają. Co najszybciej dodaje nam lat?

Powszechnie wiadomo, że bez regularnych badań kontrolnych nie da się w porę zapobiec najgroźniejszym chorobom, które mogą znacznie skrócić nam życie. Wielu z nas zupełnie bagatelizuje konieczność systematycznego sprawdzania, czy nic nam nie dolega. O ile tylko nic nas nie boli, to w ogóle nie przejmujemy się tym, co się dzieje z naszym ciałem. A to całkiem spory błąd.

Wbrew pozorom nasz styl życia może mieć dużo większy wpływ na nasz cały organizm, a kilka czynników, których znaczenie bardzo często pomijamy, może odgrywać kluczową rolę w tym, w jakim tempie się starzejemy. Co może najszybciej dodawać nam lat i sprawiać, że na poziomie komórkowym dochodzi do zmian świadczących o tym, że nasz wiek jest wyższy niż wskazuje metryka?

Sprawdźcie poniższą listę, bo czasami można się całkiem mocno zaskoczyć tym, co wpływa na przyspieszenie naturalnego procesu starzenia. Choć nikt z nas nie będzie żyć wiecznie, to uświadomienie sobie kilku istotnych faktów może być cenną wskazówką dla tych, którzy popularne życzenia urodzinowe – 100 lat – chcą wdrożyć we własne życie.

Co sprawia, że wyglądamy starzej niż wskazuje metryka?

Brak osoby, której możemy się zwierzyć, postarza nas o... 4 lata!



Samotność i odseparowywanie się od otoczenia nie ma dobrego wpływu na naszą psychikę i szkodzi całemu organizmowi. Zdaniem naukowców z Harvardu, posiadanie w swoim otoczeniu bliskiej osoby, która zawsze jest gotowa nas wysłuchać i udzielić nam wsparcia emocjonalnego, może działać zbawiennie na nasze neurony i opóźniać proces starzenia mózgu.

Samotne osoby, które nie mają komu zwierzyć się z tego, co je trapi, starzeją się nawet o 4 lata szybciej niż pozostali rówieśnicy i są bardziej narażone na rozwój zmian neurodegeneracyjnych zaburzających funkcje poznawcze mózgu – udowodniono na łamach „JAMA Network Open”.



Niewłaściwe dbanie o skórę



Niezmywanie makijażu, bagatelizowanie codziennej pielęgnacji skóry lub wręcz przeciwnie – stosowanie nadmiernej ilości niskiej jakości kosmetyków i różnego rodzaju zabiegów kosmetycznych może niepotrzebnie dodawać nam lat. Zdrowy rozsądek – także w kwestiach związanych z nawykami urodowymi – może mieć kluczowe znaczenie dla tempa, w jakim starzeje się nasze ciało.



Niestosowanie kremu przeciwsłonecznego



Brak wystarczającej ochrony przed słońcem może sprawiać, że nasza skóra będzie się szybciej starzeć, a na twarzy będą pojawiać się zmiany świadczące o tym, że przybywa nam lat. Kremy z filtrami UV wbrew pozorom należy stosować przez cały rok – a nie tylko latem – nawet przy takiej pogodzie, jaka zwykle panuje w Polsce.



Za mało snu



Im mniej śpisz w nocy, tym... gorzej odżywiasz się w ciągu dnia i częściej sięgasz po fast food lub inne niezdrowe przekąski przyspieszające tempo starzenia się naszego ciała.

Naukowcy z Ohio State University na łamach „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics” ostrzegają, że spanie poniżej 7 godzin na dobę może mieć negatywny wpływ na nasze nawyki żywieniowe. Jeśli zależy nam na tym, by nasz organizm nie starzał się szybciej niż wskazuje nasza metryka, warto zwrócić uwagę na odpowiednią długość snu.



Dym papierosowy



Papierosy szkodzą nawet tym osobom, które wcale ich nie palą. Samo przebywanie w dymie może być niebezpieczne i wyraźnie przyspieszać tempo, w jakim się starzejemy.

Hiszpańskim naukowcom z Barcelona Institute for Global Health na łamach „Environment International” udało się udowodnić, że narażenie na dym papierosowy (zwłaszcza we wczesnym okresie życia), może przyspieszać proces starzenia i sprawiać, że wyglądamy na starszych niż w rzeczywistości. Szybciej starzeją się przez to także nasze organy wewnętrzne.



Brak ruchu



Siedzenie może być nawet gorsze niż... palenie – skutki biernego trybu życia i braku wystarczającej aktywności fizycznej mogą być opłakane i sprawiają, że nasze ciało będzie wyglądało na starsze niż wskazuje metryka.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca minimum 150 minut dowolnego sportu w tygodniu. Nie ma znaczenia, jak intensywnie będziemy ćwiczyć, ważne, by w ogóle ruszyć się z miejsca i nie spędzać większości dnia w pozycji siedzącej.

Wyniki badań z „Journal of Epidemiology” wskazują, że kobiety, które siedzą bez ruchu przez 10 godzin dziennie, a ich aktywność w ciągu doby ogranicza się do 40 minut dowolnych ćwiczeń, na poziomie komórkowym są starsze niż rówieśniczki wykazujące się większą aktywnością.



Niedbanie o zęby



Nie każdy musi mieć hollywoodzki uśmiech, ale stan naszej jamy ustnej to jedna z pierwszych rzeczy, na jakie zwraca się uwagę podczas kontaktu z innymi ludźmi. W im gorszej kondycji są nasze zęby, tym gorzej dla całego naszego organizmu, a zwłaszcza dla mózgu.

Naukowcom z Nowego Jorku udało się ustalić, że im mniej własnych zębów, tym wyższe ryzyko demencji i zaburzeń funkcji poznawczych. Jeśli nie dbamy o szczękę i narażamy się na szybką utratę własnych zębów, tym bardziej prawdopodobne, że będziemy mieć problemy z pamięcią, a nasz mózg szybciej się zestarzeje i będziemy cierpieć z powodu zmian neurodegeneracyjnych typowych np. dla choroby Parkinsona lub alzheimera.



Stres i nieumiejętność relaksowania się



Bez umożliwienia naszemu ciału odpowiedniej regeneracji nie mamy szans, by odreagować nadmierne napięcie spowodowane stresującymi sytuacjami, na które narażeni jesteśmy niemal każdego dnia. Jeśli chcesz wolniej się zestarzeć – naucz się... dobrze odpoczywać. Pomóc może znalezienie dającego nam ukojenie hobby.



Niezdrowe jedzenie i odwodnienie organizmu



Jeśli chcemy być jak najdłużej młodzi, powinniśmy zwracać uwagę zarówno na to, co jemy, jak i na płyny, które pijemy. Bez odpowiedniej ilości wody spożywanej w ciągu dnia nasz organizm nie ma szans na to, by prawidłowo funkcjonować. Wtedy szybciej się męczy, a niedobór energii może skutkować wzmożonym apetytem na niezdrowe przekąski sprawiające, że szybciej się starzejemy. I tak błędne koło się zamyka...



Nadmiar alkoholu i innych używek



Nie ma wątpliwości, że brak umiaru w piciu alkoholu nie wychodzi nam na zdrowie. Uzależnienie od wysokoprocentowych trunków lub innych szkodliwych używek może nie tylko przyspieszyć tempo starzenia się naszego organizmu, ale także znacząco je... skrócić.Czytaj też:

