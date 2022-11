Jak pobyt w saunie wpływa na włosy? Można się zdziwić

Panujące w saunie warunki sprzyjają nie tylko usunięciu toksyn z organizmu. Realizowany rozważnie i prawidłowo pobyt w saunie daje możliwości odnowy biologicznej, mobilizuje nasz układ odpornościowy do lepszego działania, ale również może dobrze wpływać na naszą urodę. W przypadku skóry, sauna pomaga w jej oczyszczeniu, co może być szczególnie korzystne dla osób z problemami skórnymi, zmagającymi się na przykład z trądzikiem.

Korzyści z korzystania w sauny

Regularne wizyty w saunie sprzyjają skórze, która staje się bardziej nawilżona, ujędrniona i gładka. Pocenie się jako jeden z procesów zachodzących podczas pobytu w saunie sprzyja oczyszczaniu całego organizmu, pozbawiania się nadmiaru sebum oraz zmniejszaniu objętości tkanki tłuszczowej. W zależności od rodzaju saun: suchej, parowej czy na podczerwień mają one różne właściwości lecznicze i mogą korzystnie oddziaływać na nasz wygląd.

Wysoka wilgotność i gorące powietrze panujące w komorze sauny ma także wpływ na włosy, który możemy umiejętnie wykorzystać jako wstęp do zabiegów pielęgnacyjnych, wspierających odżywienie i regenerację włosów.

Pod wpływem wysokiej temperatury łuski włosów rozchylają się. Wówczas włosy lepiej mogą absorbować preparaty odżywcze, które możemy na nie zaaplikować w postaci odżywek czy masek. W przypadku włosów suchych zastosowanie takich preparatów pełnie również funkcję ochronną zabezpieczając włosy przed utratą wilgoci podczas wizyty w saunie. – wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Jak przygotować się do wizyty w saunie?

Przed wybraniem się do sauny, warto jednak ocenić kondycję swoich włosów i skóry głowy. W przypadku mocno wysuszonych i łamliwych włosów, wizyty w saunie suchej bez zastosowania odpowiednich preparatów ochronnych, może pogorszyć ich stan, a dodatkowo spowodować podrażnienie skóry głowy. Wiele osób popełnia także błąd wchodząc do sauny z mokrymi włosami zaraz po myciu. Na włosy podczas wizyty na przykład w suchej saunie intensywnie działa wówczas suche powietrze i para wodna, co może przyczyniać się do intensywnego zniszczenia kosmyków.

Osoby, które na przykład wykonały niedawno proces koloryzacji nie powinny także od razu korzystać z sauny, gdyż ich włosy są bardziej uwrażliwione. Mając przesuszone lub osłabione włosy biorąc pod uwagę jak sauna może na nie oddziaływać, należy korzystać z preparatów ochronnych. Do tego celu możemy wykorzystać odżywki wygładzające, które będą ograniczały wpływ suchego powietrza i wilgoci na strukturę włosów, jak również preparaty na bazie wosku.

Skóra głowy podczas seansu w saunie mocno nagrzewa się, w efekcie poci się, dlatego po wizycie w saunie, podobnie jak po wizycie na siłowni należy umyć starannie włosy.

Umycie włosów po wizycie w saunie pozwoli na oczyszczenie skóry głowy z nadmiernej ilości sebum. Można do mycia wykorzystać szampon oczyszczający wspomagający dodatkowo redukcję sebum. Istotne jest także na końcowym etapie mycia spłukanie włosów chłodną wodą, która pomoże domknąć łuski włosów, które otworzyły się pod wpływem warunków panujących w saunie. – podpowiada trycholog, Anna Mackojć.

Aby móc efektywnie wykorzystać potencjał sauny w pielęgnacji naszej urody, a szczególnie włosów, należy prawidłowo ocenić ich kondycję. Jeśli borykamy się z osłabionymi, przesuszonymi i zniszczonymi włosami, to sauna im nie pomoże, a nawet może im jeszcze zaszkodzić. Bez odpowiedniego przygotowania włosów na pobyt w saunie i ochrony zabezpieczającej przed dużą utratą wody, nasze kosmyki z czasem po regularnych seansach mogą tracić sprężystość, połysk i stać się bardziej łamliwe. Takie ryzyko dotyczy zarówno włosów suchych, osłabionych na przykład koloryzacją, jak również przetłuszczających się.

Jeśli mamy wątpliwości dotyczącego aktualnego stanu naszych włosów, warto skonsultować się z trychologiem, który wykona m.in. badanie trichoskopowe oceniające stan skóry głowy i włosów. Specjalista może także pomóc nam w dobraniu odpowiedniej pielęgnacji dedykowanej do potrzeb naszych włosów i podpowiedzieć jakie preparaty ochronne oraz regeneracyjne możemy stosować udając się do sauny.

