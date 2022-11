Jak często czyścić pędzle do makijażu? Sprawdź, co się stanie, jeśli tego nie robisz

Pędzle i wszelkie gąbeczki do makijażu błyskawicznie stają się siedliskiem bakterii. Mają styczność nie tylko z kosmetykami, ale i ze skórą. – Pędzle do makijażu gromadzą sebum, zanieczyszczenia, kurz, bakterie, martwe komórki skóry i resztki produktów do makijażu – powiedziała cytowana przez New York Times dr Anne Chapas, dermatolog ze szpitala Mount Sinai w Nowym Jorku.

Jak często myć pędzle do makijażu?

Makijażyści, ale i dermatolodzy zalecają, aby akcesoria do nakładania mokrych kosmetyków myć nawet codziennie. To pędzle i gąbeczki do nakładania podkładów czy pędzelki do malowania ust. Pędzle do pudrów sypkich czy sypkich cieni do oczu możesz umyć rzadziej, jednak wiele poradników na temat dbania o tego typu akcesoria zaleca, aby również robić to każdego dnia. Z pewnością nie powinno się tego robić rzadziej, niż raz na tydzień.

Co się stanie, jeśli nie myjesz pędzli i gąbek do makijażu?

Czyste akcesoria do makijażu to po prostu zdrowa skóra. Brudne pędzle czy gąbki mogą przyczynić się do powstawania podrażnień, nasilania trądziku i innych infekcji skórnych. Powodują zatykanie porów i mogą wywołać stres oksydacyjny skóry, a co za tym idzie – przyspieszyć starzenie.

Jak myć akcesoria do makijażu?

Wystarczy woda i mydło, możesz też dodać olej kokosowy lub olejek do makijażu. Ważne, aby oczyścić pędzle i gąbki z resztek produktów i sebum ze skóry. Jeśli nie chcesz zniszczyć swoich akcesoriów, nie traktuj ich wrzątkiem, ani nie pierz w pralce. Susz włosiem do dołu, aby zachowały swój kształt.

Najtrudniejsze do dokładnego umycia mogą się wydawać silikonowe gąbeczki do podkładu. Nie zawsze mogą wyschnąć między jednym a drugim użyciem. To na szczęście nie są drogie produkty, dlatego warto mieć kilka gąbeczek i używać ich na zmianę i na bieżąco czyścić.

