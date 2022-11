Chcesz mieć zdrową i piękną skórę? Nie popełniaj tych błędów przed snem

Choćbyś miała padać z nóg, nigdy nie zasypiaj w makijażu! To najważniejsza zasada. Ale spanie w makijażu to nie jedyny urodowy grzech, który rujnuje wygląd skóry.

Daj sobie czas na wieczorną pielęgnację

Nie rezygnuj z tego czasu, a skóra odpłaci się pięknym wyglądem. 10 minut wieczorem, a rano zobaczysz w lustrze wypoczętą twarz. Podobnie jak demakijaż, równie ważna jest pielęgnacja dostosowana do potrzeb skóry. Oczyść ją dokładnie, użyj toniku i na koniec kremu, serum lub olejku do pielęgnacji.

Nakładanie produktów do pielęgnacji twarzy to dobra okazja, aby wykonać jednocześnie masaż twarzy. Możesz to zrobić czystymi dłońmi lub specjalnymi rolerami do masażu.

Nie przesadzaj z... pielęgnacją

Pielęgnacja jest niezbędna, ale uważaj, aby nie przesadzić. Bardzo ważne, aby kosmetyki ze sobą współgrały. Zwracaj uwagę na ich skład i przeznaczenie. Dla przykładu: jeśli stosujesz kurację przeciwzmarszczkową, nie mieszaj jej z produktami na trądzik, bo mogą przynieść niechciany efekt w postaci przesuszenia skóry. Co za dużo, to też nie jest zdrowo.

Śpij w odpowiedniej pozycji

Choć zmiana przyzwyczajeń może być trudna, odpowiednia pozycja snu ma też znaczenie. Dla twarzy idealne jest spanie na plecach. Skóra jest wówczas rozluźniona, nie ociera się o poduszkę i nie „gniecie”, kiedy przyciskasz ją do poduszki w różnych pozycjach, leżąc na brzuchu czy na boku. Jeśli nie wyobrażasz sobie spania na plecach, wybierz poduszkę z jedwabiu, która nie będzie podrażniać skóry i jej nadmiernie uciskać.

