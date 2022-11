Ten olej zmniejszy widoczność naczynek na twarzy. Jest tani i działa rewelacyjnie

Cera naczynkowa to cera trudna do ujarzmienia. Na skutek działa wysokich lub niskich temperatur mogą pojawić się na niej pajączki, czerwone plamy lub rumień. Taka cera wymaga troskliwej pielęgnacji, ponieważ jest wrażliwa i delikatna, łatwo ulega podrażnieniom.

Sezon grzewczy i okres jesienno-zimowy nie są łaskawe dla posiadaczy cery naczyniowej. Niskie temperatury mogą przyczyniać się do powstawania na twarzy nieestetycznych pajączków, które nie są niczym innym jak popękanymi naczyniami krwionośnymi. Aby temu zapobiec, warto wzmacniać barierę ochronną skóry, stosując odpowiednie kosmetyki i preparaty przeznaczone do pielęgnacji tak delikatnej cery.

Olej z kocanki włoskiej na rumień

W pielęgnacji cery naczyniowej często wykorzystuje się ekstrakty z kasztanowca czy miłorzębu japońskiego. Rzeczywiście, dobrze one wzmacniają szczelność naczyń krwionośnych i zabezpieczają je przed pękaniem. Warto jednak wprowadzić dodatkowe środki, które uszczelnią barierę ochronną skóry, a jednocześnie zadziałają obkurczająco i zmniejszą widoczność naczynek.

Takie działanie wykazuje olej z kocanki włoskiej. Jest to tani produkt, który może w pielęgnacji przynieść rewelacyjne efekty. Olej z kocanki włoskiej wzmacnia skórę i sprawia, że rumień oraz naczynka stają się na niej mniej widoczne. Zapobiega również pękaniu naczynek, zmniejsza opuchnięcia, ujednolica koloryt skóry. Wystarczy stosować go regularnie, by dość szybko zauważyć wyraźną poprawę kondycji cery.

Czym jest kocanka włoska?

Kocanka włoska to roślina, która rośnie w okolicy Morza Śródziemnego. Osiąga od 50 do 70 cm wysokości, ma żółte kwiatostany. Ze względu na specyficzny smak i aromat dość często wykorzystuje się ją w kuchni, do przyprawiania zup, potrawek mięsnych czy dań rybnych. Kocanka znana jest ze swoich właściwości prozdrowotnych, wspomagających trawienie, wspierających pracę układu moczowego czy usuwanie z organizmu toksyn. Stosuje się ją również do łagodzenia obrzęków i zasinień, a także pielęgnacji skóry z widocznym rumieniem.

Jak stosować olej z kocanki włoskiej?

Olej z kocanki włoskiej lub hydrolat z kocanki włoskiej można stosować do pielęgnacji cery naczyniowej. Hydrolat warto nakładać na oczyszczoną skórę twarzy rano i wieczorem, poczekać aż się wchłonie, a później nałożyć krem lub serum do skóry naczynkowej. Olej z kocanki włoskiej można z kolei wykorzystać do zmywania makijażu. Można go też wymieszać z innym olejkiem nawilżającym w pielęgnacji cery.

Ile kosztuje olej z kocanki włoskiej?

Hydrolaty z kocanki włoskiej kupimy w sklepach ekologicznych już za kilka złotych. Olejki są trochę droższe, ale ich cena zazwyczaj nie przekracza 30 złotych. Jest to zatem tani produkt, który może nam służyć przez długi czas – wystarczy kilka kropli, by pielęgnować cerę naczyniową.

Czytaj też:

Chcesz mieć zdrową i piękną skórę? Nie popełniaj tych błędów przed snemCzytaj też:

Plamki na policzkach mogą mieć wiele przyczyn. Poznaj 4 najczęstsze