Twoje czoło szpeci „lwia zmarszczka”? Pozbądź się jej bez skalpela i botoksu

Lwia zmarszczka to problem natury estetycznej. Zmarszczki mimiczne są nieodłączną częścią naszego życia. Powstają na skutek dużej aktywności określonych mięśni twarzy. Zazwyczaj uwidaczniają się po 30 roku życia. Jedną z pierwszych może być właśnie lwia zmarszczka.

Lwia zmarszczka, zwana także lwią bruzdą – co to takiego?

Lwia zmarszczka, znana również jako lwia bruzda, to pionowa zmarszczka między brwiami. Zaliczana jest do zmian mimicznych, co oznacza, że powstaje na skutek powtarzalności ruchów, w których uczestniczą mięśnie twarzy. Stanowi jeden z symptomów upływającego czasu. Niektórzy nazywają ją zmarszczką złości lub gniewu.

O ile na początku jest praktycznie niezauważalna i nie stanowi problemu, o tyle wraz z upływem lat, kiedy skóra traci jędrność, staje się bardziej widoczna i zaczyna przeszkadzać. Lwia zmarszczka zaliczana jest do tych zmian, które mogą być bardzo głębokie. Dlatego tak wiele osób decyduje się na jej usunięcie.

Lwia zmarszczka – przyczyny

„Pionowa zmarszczka między brwiami wynika z aktywności parzystych mięśni marszczących brwi. Stąd częściej pojawia się u osób, które mają wyrazistą mimikę twarzy i żywo reagują na rozmaite sytuacje. Ale nie jest to jedyny powód jej powstawania. Wśród czynników, które determinują powstawanie lwiej zmarszczki wymienia się styl życia, stres, permanentne napięcie, uwarunkowania genetyczne, niewłaściwą dietę lub pielęgnację cery oraz nadmierną ekspozycję na promieniowanie słoneczne” – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Jak wiadomo UVA i UVB wpływają na szybsze rozkładanie elastyny oraz kolagenu, w efekcie czego skóra staje się sucha, wiotka, mniej jędrna i tym samym bardziej podatna na zmarszczki, w tym lwią bruzdę.

Jak zlikwidować lwią zmarszczkę?

Specjaliści medycyny estetycznej polecają na lwią zmarszczkę kwas hialuronowy lub botoks. Ten pierwszy, wstrzyknięty pod skórę, ma za zadanie wypełnić bruzdę. Ten ostatni częściowo dezaktywuje mięsień odpowiedzialny za pojawienie się bruzdy między brwiami. Przez to, że mięsień nie jest zdolny do skurczu, zmarszczka ulega wygładzeniu.

Wśród zabiegów na lwią zmarszczkę wymienia się też laser frakcyjny oraz mezoterapię. Musimy jednak pamiętać, że są to zabiegi inwazyjne, a ich efekty nie są długotrwałe.

Alternatywą dla botoksu i innych inwazyjnych metod odmładzania jest masaż twarzy Kobido Up nazywany liftingiem bez skalpela i naturalnym botoksem. Przynosi bardzo pozytywne efekty. Taki masaż tkanek głębokich pozwala na obserwowanie rezultatów już po pierwszej sesji.

„Likwidacja lwiej zmarszczki masażem Kobido Up jest naturalna i w pełni bezpieczna. Kobido Up stymuluje produkcję kolagenu odpowiedzialnego za elastyczność i jędrność skóry. Zastosowanie kilku technik jednocześnie oraz zmienna intensywność masażu skutecznie zmniejszają widoczność bruzd. A dzięki temu, że podczas masażu dociera się do głębiej położonych mięśni twarzy, poprawie ulega również jej owal” – mówi Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Lwia zmarszczka – profilaktyka

Aby pionowe zmarszczki na czole nie pojawiły się ponownie należy przede wszystkim zadbać o zdrowe odżywianie. W menu powinny znaleźć się produkty bogate w antyoksydanty i błonnik. Ponadto powinno się pić dużo wody. Należy także unikać dymu papierosowego. Należy dobrze nawilżać twarz i wybierać kosmetyki, które w składzie zawierają retinol, kolagen, witaminę C lub kwas hialuronowy.

