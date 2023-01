Jak lakiery, pudry i akryl wpływają na paznokcie?

Zabiegi kosmetyczne mogą wpłynąć na płytkę paznokcia i sprawić, że będzie osłabiona oraz podatna na łamanie i kruszenie. Jest to uzależnione nie tylko od ich intensywności, ale również od stosowanych kosmetyków, a także od naturalnej podatności płytki na uszkodzenia.

Jak lakier wpływa na paznokcie?

Lakiery do paznokci mogą zawierać szkodliwe substancje, ale i takie, które wzmacniają płytkę paznokcia. Przy zakupie lakierów warto czytać składy, by wybierać dobre produkty, które wzmocnią i uelastycznią naszą płytkę.

W tanich lakierach do paznokci mogą znajdować się substancje o potencjalnie rakotwórczym działaniu. Co więcej, mogą one występować również w odżywkach do paznokci. To formaldehyd, ale i ftalany czy toluen. Zdecydowanie bezpieczniejszym i lepszym wyborem będą wegańskie lakiery i odżywki do paznokci, które zawierają naturalne substancje. Znajdziemy w nich wapń, który wzmacnia paznokcie, a także pszenicę, trzcinę cukrową czy kukurydzę. Lakiery te pozwalają paznokciom oddychać i nie wpływają negatywnie na ich kondycję.

Jak puder wpływa na paznokcie?

Pudry wykorzystywane są przede wszystkim przy wykonywaniu manicure tytanowego. Znajdują się w nich składniki, które wzmacniają płytkę i sprawiają, że staje się mocniejsza, mniej podatna na łamanie i kruszenie. To przede wszystkim witaminy A i E, ale również i pierwiastki takie jak magnez czy wapń.

Dodatkowo, pudry nie przenikają do krwioobiegu, są zatem bezpieczniejsze niż inne produkty wykorzystywane do zdobienia paznokci. Manicure tytanowy to zdecydowanie zdrowszy wybór niż hybryda, zalecany również osobom, które mają bardzo słabe paznokcie.

Jak akryl wpływa na paznokcie?

Akryl wzmacnia płytkę paznokcia, zabezpieczając ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i przed uszkodzeniami. Jest bardzo mocny, a paznokcie akrylowe są trwałe i nie niszczą się na skutek moczenia czy prac domowych. Warto jednak pamiętać, że ze względu na ich trwałość, paznokcie akrylowe zdejmuje się dłużej niż np. żelowe. Aby skutecznie pozbyć się akrylu należy moczyć w acetonie paznokcie nawet przez kilkadziesiąt minut. To może znacznie osłabić płytkę, a nieumiejętne zdjęcie akrylu doprowadzić do uszkodzeń macierzy paznokcia. Z tego względu zaleca się pozbywanie akrylu tylko w salonie kosmetycznym.

