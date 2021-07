Wcierka do włosów: kosmetyk, który czyni cuda. Przepis na domową wcierkę

Wcierka to produkt, który niedawno wrócił do łask. Stymuluje cebulki włosów do wzrostu, nawilża skórę głowy, pomaga zwalczyć łupież i stany zapalne. Oprócz tego głęboko odżywia włosy, dzięki czemu stają się błyszczące, elastyczne i wyraźnie zdrowsze. Co warto wiedzieć o tym kosmetyku?

Czym jest wcierka do włosów?

Wcierka do włosów to produkt, który ma lekką konsystencję przypominającą odżywkę w płynie. Najczęściej znajduje się w butelce z atomizerem lub pipetką, co ułatwia aplikację. Od odżywki wcierkę różni to, że aplikuje się ją bezpośrednio na skórę głowy.

Produkty te najczęściej zawierają zioła i składniki roślinne, które dostarczają włosom witamin, odżywiają je i stymulują do wzrostu. Są to bardzo proste kosmetyki, których regularne stosowanie może zdziałać cuda: głęboko odżywić włosy, zwalczyć stany i zlikwidować łupież.

Jak działa produkt?

Wcierka do włosów:

odżywia cebulki włosowe

stymuluje porost baby hair

regeneruje i nawilża skórę głowy

pomaga zwalczyć łupież wywołany nadmiernym przesuszeniem skalpu

pomaga zwalczyć stany zapalne skóry głowy

regeneruje włosy, nadając im połysk i blask

sprawia, że włosy są wyraźnie bardziej elastyczne, miękkie i zdrowe

Efekty stosowania kosmetyku

Wcierki zawierają witaminy i mikroelementy, które poprawiają kondycję włosów. Sprawiają, że staję się miękkie, elastyczne i odżywione. Przestają się plątać i puszyć, dobrze się rozczesują, łatwiej układają. Są zdrowe i błyszczące, a matowa i oklapnięta fryzura staje się już tylko wspomnieniem.

Wartości odżywcze produktu

Wcierka zawiera:

witaminy z grupy B



wyciągi z bursztynu

wyciągi z pokrzywy

wyciągi ze skrzypu polnego



wyciągi z drzewa herbacianego

glinki (np. glinkę białą)

hydrolaty roślinne

Kto powinien stosować kosmetyk?

Po wcierkę do włosów warto sięgnąć w przypadku:

osłabionych i zniszczonych włosów

przyklapniętej, pozbawionej objętości fryzury

włosów matowych, pozbawionych blasku

problemów z wypadaniem włosów

pragnienia uzyskania większej objętości włosów

odzyskania dobrej kondycji czupryny

stymulacji porostu nowych baby hair

Jak dobrać produkt do rodzaju włosów?

Wcierkę nakłada się na nieumyte lub na umyte i rozczesane włosy. Wszystko zależy od tego, jaki jest skład kosmetyku. Produkty zawierające oleje mogą obciążać włosy i sprawiać, że stają się przyklapnięte i bez życia.

Takich kosmetyków nie należy stosować na umyte włosy, lepiej nałożyć je na kilka godzin przed planowanym myciem. Nie poleca się ich również osobom, które mają przetłuszczającą się skórę głowy.

Wcierki składające się z ziołowych ekstraktów można stosować na umyte włosy. Takie produkty dodają im objętości, blasku, ułatwiają rozczesywanie. Można po nie sięgnąć w przypadku włosów cienkich, delikatnych oraz normalnych. Ziół nie poleca się przy farbowanych włosach, ponieważ zbyt szybko wypłukują z nich kolor.

Jak stosować kosmetyk?

Niewielką ilość kosmetyku rozprowadza się na skórze głowy, a następnie dokładnie wmasowuje w skórę głowy. Dzięki temu substancje odżywcze wnikają w skalp, odżywiając cebulki.

Wcierkę można stosować kilka razy w tygodniu albo codziennie. Produkty zawierające skrzyp polny, pokrzywę, bursztyn i poprawiające kondycję włosów, nie obciążają czupryny, dlatego można je nakładać na włosy po każdym ich umyciu. Poleca się także aplikowanie produktu pomiędzy myciami, by odświeżyć i odżywić włosy.

Jak zrobić domową wcierkę?

Wcierkę do włosów można przygotować w domowym zaciszu. Wystarczy 1 łyżkę pokrzywy zalać wrzątkiem i zaparzyć. Przestudzony i odcedzony napar można wzbogacić o skrzyp polny lub sok z brzozy, by wzmocnić działanie wcierki.

Tak przygotowaną wcierkę przelewamy do butelki z atomizerem i zużywamy w przeciągu kilku dni.

