Domowe sposoby na porost włosów: wcierki, maseczki, płukanki

Domowe sposoby na porost włosów pozwalają wzmocnić włosy, zagęścić je, odżywić i poprawić ich kondycję. Co zrobić, by włosy szybciej urosły i by były w dobrej formie?

Jak rosną włosy?

Każda kobieta, która marzy o długich i pięknych włosach, powinna uzbroić się w cierpliwość. Włosy niestety rosną powoli – około 2 centymetrów miesięcznie. To oznacza, że w ciągu roku mogą urosnąć o 20 cm. To długość, która pozwala wyczarować piękne fale, eleganckie koki czy fantazyjne warkocze. Jest więc o co powalczyć!

Sposoby na porost włosów

Aby włosy szybciej rosły, trzeba zadziałać na nie wielotorowo. Oprócz odpowiedniej pielęgnacji, konieczna jest również... zmiana diety. Warto wzbogacić swój jadłospis o witaminy A, B, E, cynk, jod, miedź, krzem, aminokwasy. Dobrze jest zatem jeść kasze (jaglaną, gryczaną, orkiszową), płatki owsiane, zielone warzywa, ryby, jaja, pestki słonecznika, awokado, siemię lniane.

Oprócz tego pomocne w uzyskaniu wymarzonej czupryny może okazać się picie naparów z pokrzywy, skrzypu polnego czy kozieradki. Zioła te zawierają mnóstwo witamin z grupy B, które wzmacniają nie tylko włosy, ale również paznokcie.

Warto również sięgnąć po kilka sprawdzonych domowych sposobów, które odżywiają włosy, nadają im blasku, sypkości i sprawiają, że stają się gęstsze i bardziej lśniące.

Wcierka z pokrzywy

Wcierka z pokrzywy wzmacnia cebulki włosów, dzięki czemu szybciej pojawiają się nowe baby hair. Nadaje też im połysku, wzmacnia je i hamuje wypadanie. Działa odświeżająco, dlatego można stosować ją nawet kilka razy dziennie. Jak ją zrobić?

Liście pokrzywy bądź też suszone ziele wystarczy zalać wodą i zagotować. Następnie odstawić do wystudzenia, a gdy napar będzie miał temperaturę pokojową, wystarczy wetrzeć go w skórę głowy. I gotowe!

Wcierka z czarnej rzepy

Ta wcierka nie pachnie tak dobrze jak pokrzywa, ale działa równie skutecznie. Czarna rzepa jest bogata w witaminy (B, C, PP) i antyoksydanty, dzięki czemu wzmacnia kondycję włosów, przeciwdziała wypadaniu, hamuje łojotok i działa normalizująco na skórę głowy.

Aby przygotować wcierkę z rzepy, wystarczy obrać ją i zetrzeć na tarce. Następnie położyć na gazę i poczekać aż warzywo puści sok. Taki sok rozcieńczamy z wodą i wcieramy w skórę głowy. Najlepiej zostawić mieszankę na noc, a rano umyć włosy.

Napar z siemienia lnianego

Kuracja z siemienia lnianego nie ma sobie równych. Wymaga jednak cierpliwości i... samozaparcia. Siemię lniane nie smakuje najlepiej, ale regularnie spożywane znakomicie odżywia włosy. Warto pić je na czczo, a zaparzać wieczorem. Jak to zrobić? Wystarczy łyżeczkę siemienia lnianego zalać wrzątkiem i odstawić do zaparzenia. Powstanie w ten sposób napój o konsystencji kisielu. Rano pijemy go przed śniadaniem.

Maseczka z oleju rycynowego

Ta maseczka to genialny sposób na poprawę kondycji włosów. Stosowały go nasze babcie i my też powinniśmy. Olej rycynowy, jajko, cytryna i miód są w stanie zdziałać cuda z naszymi włosami. Już po jednym zaaplikowaniu na włosy takiej kuracji, stają się one gęstsze, wyraźnie bardziej mięsiste i odżywione. Regularne stosowanie maseczek z oleju rycynowego pozwala też przyspieszyć porost nowych włosów.

Aby zrobić maseczkę, wystarczy 2 łyżeczki oleju rycynowego zmieszać z jednym żółtkiem jaja, łyżką miodu oraz sokiem z połowy cytryny. Taką miksturę nakładamy na włosy, owijamy je folią lub ręcznikiem i zostawiamy minimum na 30 minut (im dłużej, tym lepiej).

Stosowanie wyżej wymienionych domowych sposobów pozwala poprawić kondycję włosów i przyspieszyć porost nowych, zdecydowanie zdrowszych i bardziej lśniących włosów.

