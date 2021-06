Czy warto wydawać tysiące, by zagęścić włosy? Przegląd metod i ich skuteczność

Zagęszczanie włosów to zabieg, z którego korzystają nie tylko osoby cierpiące na problem z wypadaniem włosów, ale również te, które marzą o bujnej fryzurze. Jeśli więc chcesz mieć włosy jak gwiazda, sprawdź z jakich metod zagęszczania czupryny możesz skorzystać.

Na czym polega zagęszczanie włosów?

Włosy można zagęścić na kilka sposobów, np. poprzez dopięcie sztucznych lub naturalnych pasm albo zgrzanie ich z włosami klientki. Dzięki temu czupryna staje się gęsta, bujna, co znacznie podnosi pewność siebie. Zadbane i gęste włosy uznawane są za symbol kobiecości, nie można się więc dziwić, że zabieg ten stał się tak popularny.

Metody zagęszczania

Najbardziej popularne metody zagęszczania włosów to:

dopinki

doczepy

zgrzewanie

stosowanie mikro- bądź nanowłókien

przeszczep włosów

Jaką metodę wybrać?

Aby dobrać odpowiednią metodę zagęszczania włosów, warto wybrać się do trychologa, który oceni, jak poważny jest nasz problem. Inną technikę zaleci osobie, która cierpi na łysienie androgenowe, a inną kobiecie, która nie cierpi na żadne schorzenia, a jedynie marzy o tym, by mieć bujne włosy.

Na początku warto sięgnąć po naturalne preparaty, które wzmocnią cebulki włosów i pobudzą wzrost nowych baby hair. Dobrze sprawdzają się ziołowe wcierki, np. z pokrzywy czy czarnej rzepy, szampony ze skrzypem polnym, a także suplementy, które odżywią cebulki, zregenerują kosmyki na głowie i przyspieszą porost nowych włosów.

Oprócz tego warto również:

nie wycierać mocno ręcznikiem włosów, by ich nie osłabiać

delikatnie je rozczesywać grzebieniem z gęsto rozstawionymi zębami

ograniczyć zabiegi stylizacyjne, które mogą niszczyć włosy (takie jak farbowanie, prostowanie, poddawanie włosów działaniu wysokich temperatur)

Czas na badania

Jeśli powyższe metody nie przynoszą efektów, warto zastanowić się, czy problem słabych i wiotkich włosów nie leży głębiej. Konieczne jest wykonanie badań, które sprawdzą, czy nie cierpimy na zaburzenia hormonalne. Zbyt duża produkcja androgenów może prowadzić do nadmiernego wypadania włosów i osłabiania ich kondycji. U kobiet włosy mogą wypadać również z powodu przyjmowania antykoncepcji, a także chorób tarczycy.

Badania pozwolą sprawdzić, czy w naszym organizmie nie dzieje się nic złego. Może je zlecić lekarz rodzinny (np. tarczycę) lub endokrynolog.

Wina diety

Jeśli w organizmie nie dzieje się nic złego, być może problemem jest nieodpowiednia dieta. Zbyt duża ilość przetworzonej żywności, słodyczy, nabiału może odbierać włosom blask i sprawiać, że stają się matowe i bez życia.

Warto wzbogacić codzienne menu o produkty zawierające witaminy z grupy B i kwas foliowy (szpinak, jaja, orzechy, zielone warzywa, pestki, kasze, pełnoziarniste makarony, brązowe pieczywo), jeść więcej nieprzetworzonej, sezonowej żywności, która zawiera witaminy i mikroelementy poprawiające kondycję włosów. Należą do nich witamina A, E, L-cysteina.

A może jednak zagęścić?

Czasem potrzeba posiadania pięknych i gęstych włosów jest tak silna, że mimo prowadzenia zdrowego trybu życia decydujemy się na skorzystanie z zabiegu zagęszczania włosów. W takiej sytuacji warto wybrać doczepy.

To naturalne lub syntetyczne pasma włosów, które są doczepiane do naszych naturalnych kosmków za pomocą szczypców. Metoda mikroringów (bo tak się nazywa) daje fantastyczny efekt, który utrzymuje się dość długo.

Nanowłókna czy zgrzewanie?

Ciekawą metodą zagęszczenia włosów są nanowłókna. Nanosi się je na skórę głowy w formie kosmetyku, co pozwala szybko cieszyć się nową fryzurą. Jest to metoda bezpieczna, która nie osłabia naturalnych kosmyków i poleca się ją głównie osobom, które mają przerzedzone włosy z prześwitującymi partiami skóry głowy.

Zabieg z użyciem nanowłókien można wykonać w salonie fryzjerskim, który ma doświadczenie w stosowaniu tego produktu. Niestety, efekty są krótkotrwałe i utrzymują się wyłącznie do pierwszego mycia włosów. Później zabieg trzeba powtórzyć. Jest to więc dobra metoda na optyczne zagęszczenie włosów przed jakimś ważnym wydarzeniem, np. weselem.

Przeszczep włosów

U mężczyzn, którzy cierpią na łysienie androgenowe, często wykonuje się przeszczep włosów. Jest to zabieg z ingerencją chirurga, który zostawia na głowie blizny i najczęściej nie przynosi w pełni satysfakcjonującego efektu. Lekarz pobiera włosy z jednego miejsca na skórze głowy, by wszczepić je w inny, dlatego ostatecznie fryzura i tak nie jest tak bujna, jak pacjent by tego chciał.

Przeszczep włosów pozwala jednak uzupełnić braki z przodu twarzy, w części czołowej lub środkowej. Dzięki temu, mimo że ta metoda ma znaczne wady, wygląd pacjenta zupełnie się odmienia.

Cena zabiegów

Zagęszczanie włosów nie należy do najtańszych zabiegów. W zależności od metody ceny wahają się od kilkuset złotych nawet do kilku tysięcy. Zanim zdecydujemy się przeznaczyć tak dużą część budżetu na zabieg kosmetyczny, warto więc wybrać się do trychologa, który oceni, czy w naszym przypadku będzie on w ogóle skuteczny. Lekarz podpowie też najlepsze rozwiązanie dla pacjenta.

Czytaj też:

Silikony w pielęgnacji włosów. Pomagają czy szkodzą?Czytaj też:

Olej arganowy. Płynne złoto Maroka, które rewelacyjnie działa na skórę i włosyCzytaj też:

Olejowanie włosów w 6 prostych krokach. Zobacz, jak robić to poprawnie