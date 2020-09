5 zaskakujących zalet kwasu hialuronowego. Nie tylko upiększa, lecz także leczy

Kwas hialuronowy to naturalnie występująca substancja, która pomaga zatrzymać wilgoć w skórze i oczach oraz nawilża stawy. Poziom kwasu hialuronowego zmniejsza się wraz z wiekiem, co może przyczyniać się zarówno do fizycznych oznak starzenia, takich jak pojawianie się zmarszczek, jak i do chorób związanych z wiekiem, w tym choroby zwyrodnieniowej stawów. Chociaż kwas hialuronowy jest obecny w wielu produktach kosmetycznych i medycznych, jego działanie może się różnić w zależności od osoby.

Zalety kwasu hialuronowego

1. Zapewnia bardziej elastyczną skórę

Suplementy kwasu hialuronowego mogą poprawić wygląd i elastyczność skóry. Mniej więcej połowa kwasu hialuronowego w organizmie znajduje się w skórze, gdzie wiąże się z wodą, pomagając zatrzymać wilgoć. Jednak naturalny proces starzenia i ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe ze słońca, dym tytoniowy i zanieczyszczenia zmniejszają jego ilość w skórze. Miejscowe zabiegi mogą łagodzić zaczerwienienia i zapalenie skóry, a zastrzyki mogą sprawić, że skóra stanie się jędrniejsza.

2. Może przyspieszyć gojenie się ran

Kwas hialuronowy przyspiesza gojenie się ran, regulując poziom stanu zapalnego i sygnalizując organizmowi budowę większej liczby naczyń krwionośnych w uszkodzonym obszarze. Wykazano, że nałożenie go na rany skóry zmniejsza rozmiar ran i zmniejsza ból szybciej niż placebo lub brak leczenia. Kwas hialuronowy ma również właściwości przeciwbakteryjne, więc może pomóc zmniejszyć ryzyko infekcji, gdy jest stosowany bezpośrednio na otwarte rany.

3. Łagodzi ból stawów

Suplementy kwasu hialuronowego są bardzo pomocne dla osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów, rodzaj choroby spowodowanej zużyciem stawów w miarę upływu czasu. Niektóre badania pokazują, że łączenie doustnych suplementów kwasu hialuronowego z zastrzykami może pomóc przedłużyć ich korzyści przeciwbólowe i wydłużyć czas między wstrzyknięciami. Wykazano, że przyjmowanie 80–200 mg dziennie przez co najmniej dwa miesiące znacznie zmniejsza ból kolan u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów.

4. Łagodzi objawy refluksu

Nowe badania pokazują, że suplementy kwasu hialuronowego mogą pomóc zmniejszyć objawy refluksu kwaśnego. W przypadku wystąpienia refluksu kwaśnego zawartość żołądka jest cofana do gardła, powodując ból i uszkodzenie wyściółki przełyku. Kwas hialuronowy może pomóc złagodzićuszkodzoną wyściółkę przełyku i przyspieszyć proces regeneracji.

5. Łagodzi zespół suchego oka

Ponieważ kwas hialuronowy doskonale zatrzymuje wilgoć, jest często stosowany w leczeniu zespołu suchego oka. Wykazano, że krople do oczu zawierające 0,2–0,4% kwasu hialuronowego zmniejszają objawy zespołu suchego oka i poprawiają stan oczu. Soczewki kontaktowe, które zawierają kwas hialuronowy o spowolnionym uwalnianiu, są również opracowywane jako możliwe leczenie zespołu suchego oka. Ponadto krople do oczu z kwasem hialuronowym są często stosowane podczas operacji oczu w celu zmniejszenia stanu zapalnego i przyspieszenia gojenia się ran.

Możliwe skutki uboczne kwasu hialuronowego

Kwas hialuronowy jest zasadniczo bezpieczny w użyciu, z kilkoma zgłoszonymi skutkami ubocznymi. Ponieważ organizm wytwarza go w sposób naturalny, reakcje alergiczne są bardzo rzadkie. Jednak jego działanie w okresie ciąży czy karmienia piersią nie zostało dogłębnie zbadane, dlatego te grupy powinny zachować ostrożność i unikać suplementacji.

Istnieją również dowody na to, że komórki rakowe są wrażliwe na kwas hialuronowy i przyjmowanie suplementów może przyspieszyć ich wzrost. Z tego powodu zaleca się, aby osoby z rakiem lub jego podejrzeniem unikały suplementacji.

Wstrzyknięcia kwasu hialuronowego w skórę lub stawy wiążą się z większym ryzykiem skutków ubocznych niż suplementowanie go w tabletkach. Jednak negatywne reakcje są głównie związane z procedurą wstrzyknięcia, a nie z samym kwasem hialuronowym.