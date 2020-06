Jak zapobiegać zmarszczkom w wieku 20, 30, 40 i 50 lat?

Obecnie niepotwierdzone dowody sugerują, że głębokie zmarszczki na czole są odzwierciedleniem czynników stylu życia (wiek, niezdrowa dieta, stres itp.), Przyczyniają się one także do wyższego ryzyka sercowo-naczyniowego, alarmując nas, aby zadbać nie tylko o cerę, ale i o zdrowie. Istnieje również wiele innych powodów, dla których możesz mieć zmarszczki – i sposoby, aby zapobiec ich pogłębianiu. Oto co możesz zrobić, aby przeciwdziałać zmarszczkom w ciągu każdej dekady.

Jeśli masz 20–30 lat…

Czy nosisz krem ​​przeciwsłoneczny? Wystarczająco nawilżasz skórę? Sortujesz peeling raz w tygodniu? Wszystko to ma znaczenie w zachowaniu pięknej skóry. Ponadto badania wykazały, że stres może powodować szkodliwe „formacje” w czyjejś skórze. To wszystko, począwszy od presji z przebyciem nowej rozmowy o pracę, po zanieczyszczenia metropolitalne, które sieją spustoszenie na skórze w postaci trądziku lub niewielkich zmarszczek. Aby podejść do problemu holistycznie, wypróbuj także codzienne poranne medytacje, ćwiczenia postawy lub zmianę diety.

Jeśli jesteś w wieku od 30 do 40 lat…

Wczesne lata 30-ste są wciąż trochę za młode, aby zażywać silniejsze chemikalia. Rozważ lekkie złuszczanie chemiczne kwasami do twarzy. Martwe komórki skóry mogą gromadzić się i przyciemniać zmarszczki. Możesz także zainwestować w niektóre serum z witaminą C. Oczywiście skóra może zbliżać się do 40 lat, będąc znacznie mniej nawodniona. Dlatego oprócz złuszczania pamiętaj o nawilżeniu kremem na noc i codziennie pij dużo wody przez resztę życia. To pozwala przywrócić elastyczność skórze i chociaż w pewnym stopniu zmniejszyć zmarszczki.

Jeśli masz 40–50 lat lub więcej…

Nadszedł czas, aby iść do dermatologa i skontrolować stan swojej skóry. Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest zmiana środowiska lub nawyków stylu życia. Skóra w wieku od 40 do 50 lat może być znacznie mniej nawilżona i produkować mniej sebum, co oznacza, że ​​będzie bardziej reaktywna na zmiany środowiskowe i stres. Lata 40. i 50. mają miejsce, gdy większość ludzi naprawdę odczuwa zmianę hormonalną, która odbija się na ich organizmie. Możesz zauważyć zwiększenie masy ciała lub ograniczoną elastyczność. Lata 50. to także czas, aby ponownie ocenić dietę i nawyki związane z ćwiczeniami, ponieważ zwiększa się również ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jeśli masz 50–60 lat…

Teraz jest czas, aby rozważyć regularniejsze wizyty u lekarza dotyczące zdrowia serca. Chorobie sercowo-naczyniowej można zapobiec dzięki odpowiednim zmianom: wprowadzeniu zdrowej diety, aktywnego trybu życia, kontroli ciśnienia krwi. Kwestia zdrowotne będą wtedy ważniejsze, niż estetyka. Jeśli naprawdę martwisz się o zmarszczki, nadal możesz je minimalizować. Chociaż produkty do stosowania miejscowego mogą nie działać tak dobrze, jak w wieku 20 lat, dermatolog może polecić bardziej zaawansowane technologicznie narzędzia (lasery, wypełniacze i mocniejsze leki).

