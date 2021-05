Lipoliza iniekcyjna: pomaga pozbyć się oponki na brzuchu i boczków

Lipoliza iniekcyjna to zabieg z zakresu medycyny estetycznej, który pozwala na redukcję tkanki tłuszczowej. Jest to zabieg nieinwazyjny, który pozwala osiągnąć wyraźne efekty bez interwencji chirurgicznej. Na czym polega i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest lipoliza iniekcyjna?

Lipoliza iniekcyjna to metoda, która pozwala pozbyć się nadmiernej tkanki tłuszczowej, poprawić krążenie i ujędrnić skórę. Za pomocą tego zabiegu można zredukować tłuszcz nie tylko w takich miejscach jak brzuch, uda czy pośladki, ale również... na twarzy. Lipolizę m.in. wykorzystuje się w celu usunięcia podwójnego podbródka.

Na czym polega zabieg?

Zabieg lipolizy polega na wstrzyknięciu pod skórę substancji, które rozpuszczają komórki tłuszczowe i wydalają je z organizmu. Są to m.in. lecytyna i deoksycholat. Substancje te podaje się za pomocą bardzo cienkiej igły.

Sam zabieg nie należy do najprzyjemniejszych i może sprawiać ból. Z tego względu wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Trwa do 60 minut (w zależności od partii ciała, której dotyczy), a pacjent nie musi się do niego specjalnie przygotowywać. Powinien tylko mieć czystą, osuszoną skórę.

Działania niepożądane lipolizy

Po zabiegu skóra może być zaczerwieniona, mogą pojawić się na niej zasinienia czy krwiaki, co jest zjawiskiem normalnym po nakłuwaniu. Objawy te jednak szybko znikają.

W miejscu wprowadzania pod skórę substancji czynnych może również pojawić się obrzęk. Najczęściej utrzymuje się on przez kilka dni, po czym znika.

Po zabiegu można od razu wrócić do pełnej aktywności fizycznej. Nie ma żadnych przeciwskazań, by uprawiać sport.

Ile zabiegów trzeba wykonać?

Liczbę zabiegów wykonuje się w zależności od stopnia zaawansowania problemu. Najczęściej poleca się od 3 do 5 sesji lipolizy, które są przeprowadzane w odstępie kilkutygodniowym. O tym, ile serii nakłuć będzie koniecznych, decyduje lekarz.

Czasem lipolizę stosuje się równolegle z drenażem limfatycznym, co pozwala poprawić efekty zabiegów.

Gdzie zrobić zabieg?

Ze względu na to, że w trakcie lipolizy wprowadzane są pod skórę substancje czynne, konieczne jest rozsądne wybranie kliniki, w której skorzystamy z usługi.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy zabieg wykonuje lekarz. Powinna to być osoba doświadczona, która z wykształcenia jest medykiem. Przed lipolizą lekarz powinien przeprowadzić dokładny wywiad medyczny z pacjentem i zgodnie z uzyskanymi informacjami zaproponować dedykowaną pacjentowi usługę.

W trakcie wywiadu pacjent powinien poinformować lekarza nie tylko o tym, na jakie choroby się leczy i jakie leki przyjmuje na stałe. Ważną informacją są także potencjalne reakcje alergiczne.

Ile kosztuje redukcja tkanki tłuszczowej?

Lipoliza niestety nie należy do najtańszych zabiegów. W zależności od regionu i od renomy kliniki, w której dokonamy zabiegu, można zapłacić za nią kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych. Ceny zaczynają się od 200 złotych i rosną. Uzależniona są też od partii ciała, z której chcemy pozbyć się tkanki tłuszczowej.

Sesja kilku zabiegów przeprowadzonych na dużych partiach skóry może kosztować krocie i osiągnąć nawet 10 tysięcy złotych.

Przeciwskazania do wykonania nakłuć

Mimo że lipoliza iniekcyjna jest zabiegiem nieinwazyjnym, nie każdy może ją wykonać. Bezwzględnym przeciwskazaniem są ciąża oraz czas karmienia piersią.

Z zabiegu powinny zrezygnować także osoby, które są alergikami, chorują na cukrzycę, cierpią na schorzenia wątroby czy nerek. Nie poleca się jej także osobom chorującym schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego, m.in. padaczkę.

Przeciwskazaniem są również infekcje wirusowe i bakteryjne oraz ostre choroby zakaźne.

