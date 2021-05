Magnetoterapia: na czym polega leczenie polem magnetycznym?

Magnetoterapia to forma rehabilitacji, która wykorzystuje urządzenia emitujące pole magnetyczne. Pomaga zwalczyć stany zapalne, zapobiec obrzękom i zregenerować tkanki. Co warto wiedzieć o magnetoterapii i kto może z niej skorzystać?

Co to jest magnetoterapia?

Magnetoterapia to leczenie polem magnetycznym. Polega na zastosowaniu w rehabilitacji emisji pola magnetycznego, co korzystnie wpływa na pracę wielu narządów. Tę formę rehabilitacji wykorzystuje się do leczenia schorzeń mięśni, stawów, regeneracji tkanek, stymulacji krążenia i wzmocnienia układu immunologicznego.

Właściwości pola magnetycznego

Urządzenie emitujące pole magnetyczne stymuluje organizm do wytężonej pracy i regeneracji. Pozwala usprawnić metabolizm, dzięki czemu eliminuje problemy układu trawiennego, takie jak wzdęcia, niestrawności, nieżyty żołądka i jelit. Regeneruje tkanki, dlatego wykorzystuje się je do leczenia schorzeń kończyn i chorób stawowo-kostnych.

Na czym polega zabieg?

Zabieg magnetoterapii wykonuje się w przychodni rehabilitacyjnej. Pacjent nie musi się do niego specjalnie przygotowywać, wystarczy, że zdejmie wszystkie metalowe przedmioty (biżuterię, paski, zegarki).

Osoba, korzystająca z zabiegu, kładzie się na kozetce w ubraniu, a fizjoterapeuta przesuwa urządzeniem emitującym pole magnetyczne nad miejscem, które wymaga regeneracji. Urządzenie to (zwane solenoidem) nie dotyka skóry ani ubrania. W zależności od tego, czy rehabilitacja dotyczy dużej czy małej powierzchni skóry, fizjoterapeuta dobiera stosowny rozmiar solenoidu.

Gdzie wykonuje się zabiegi?

Z magnetoterapii najlepiej jest skorzystać w profesjonalnej przychodni rehabilitacyjnej. Zabiegi te nie są drogie, kosztują od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Aby je wykupić, trzeba jednak mieć skierowanie od lekarza.

Na rynku istnieją również urządzenia do użytku domowego, które emitują pole magnetyczne. Ich zakup warto jednak skonsultować ze specjalistą, dlatego że kluczowe jest dobranie odpowiedniej dawki emisji.

W gabinetach wykonuje się zabiegi z wykorzystaniem trzech dawek emisji pola magnetycznego:

1-5 herców – u osób, które mają bardzo zaawansowane procesy zapalne, np. cierpią na zapalenia tkanek

5-20 – u osób, które zmagają się ze stanami pośrednimi, np. zwichnięciami

20-59 – osoby z chorobami przewlekłymi, m.in. zwyrodnieniami stawów, kręgosłupa, chorobami układu trawiennego

Czy to działa?

Tehabilitacja jest bezdotykowa, nie sprawia żadnych dolegliwości bólowych ani nie wywołuje skutków ubocznych. W związku z tym wiele osób wątpi w jej skuteczność, ale to błąd – według fizjoterapeutów magnetoterapia przynosi wiele korzyści zdrowotnych.

Zalety magnetoterapii

Zabieg z użyciem pola magnetycznego wykorzystuje się do leczenia następujących schorzeń:

zapaleń stawów

zapaleń tkanek miękkich

bólu kręgosłupa



bólu kończyn

leczenia skręceń i zwichnięć kończyn dolnych

złamań kończyn

wrzodów



chorób układu trawiennego

Co ciekawe, magnetoterapię poleca się również do leczenia niepłodności i chorób układu rodnego. Ze względu na swoje przeciwzapalne działanie, rehabilitacja ta wykorzystywana jest także do niwelowania ostrych migrenowych bólów głowy z aurą i bez aury i chorób górnego układu oddechowego (zapaleń zatok, oskrzeli).

Przeciwskazania magnetoterapii

Ta forma rehabilitacji nie ma żadnych wad. Nie powoduje skutków ubocznych, jest więc bezpieczna również dla dzieci i dla osób w podeszłym wieku. Może być łączona z innymi zabiegami.

Istnieje jednak kilka przeciwskazań, zgodnie z którymi w pewnych sytuacjach nie wolno wykonywać zabiegów. Są nimi:

ciąża

miesiączka

ostre stany zapalne

choroby zakaźne

nieleczone choroby układu sercowo-naczyniowego

