Nawilżanie włosów. 5 sposobów na przywrócenie włosom blasku

Włosy suche, pozbawione blasku szybko tracą dobry wygląd. Stają się matowe, łamliwe, plączą się i ciężko je rozczesać. Źle się układają, szybko się łamią, a także tracą objętość. Dlatego tak ważne jest dbanie o utrzymanie wilgoci wewnątrz włosów.

Jak rozpoznać suche włosy?

Aby dobrać właściwą pielęgnację, warto określić swój typ włosów. Włosy farbowane czy zniszczone zabiegami stylizacyjnymi mają inne potrzeby niż włosy cienkie i delikatne. Potrzebują więcej składników odżywczych, by zachować dobry wygląd i kondycję.

Warto jednak wiedzieć, że każdy typ włosów może się przesuszyć. Włosy normalne, o których marzy każda kobieta, najczęściej są gładkie, błyszczące i zdrowe. Ale nawet one mogą pod wpływem różnych czynników stracić blask i stać się matowe. Nagłe puszenie się włosów, szorstkość, utrata dobrego wyglądu to jedne z czynników, które pozwalają rozpoznać, że włosom potrzeba większego nawilżenia.

Jak nawilżyć kosmyki?

Aby nawilżanie włosów było skuteczne, trzeba robić to dwutorowo – od wewnątrz i od zewnątrz. Tylko wtedy czupryna odwdzięczy się blaskiem i dobrą kondycją. Jak to zrobić? Podpowiadamy 5 kroków do pięknych włosów.

1. Zadbaj o mikroelementy

Warto zadbać o właściwą dietę i wzbogacić ją w produkty zawierające krzem, cynk, skrzyp polny. W przypadku większych problemów z włosami warto udać się do dermatologa i skonsultować zażywanie suplementów, które mogłyby poprawić kondycję włosów. Często zawierają one biotynę, która rewelacyjnie wzmacnia włosy.

2. Nawadniaj się

Oprócz tego konieczne jest właściwe nawadnianie i picie 2 litrów wody niegazowanej dziennie. To prosta rzecz, a pomaga zatrzymać wodę w głębi warstw skóry i włosów. Gdy te warunki są spełnione, można sięgnąć po kosmetyki, które poprawią wygląd włosów.

3. Wybieraj nawilżające kosmetyki

Stosuj nawilżające szampony i odżywki. Zawierają one kwas hialuronowy, aloes lub glicerynę, które dostarczają wody do przesuszonych pasm, wygładzają je i nawilżają. Odżywki pomagają zamknąć łuski włosów, dzięki czemu te mocniej odbijają światło i stają się gładsze. To sprawia, że wizualnie kosmyki wyglądają dużo lepiej.

Warto jednak pamiętać, że nie należy stosować odżywek na nasadę włosów, by ich nie obciążyć. W takiej sytuacji włosy stają się przyklapnięte i tracą objętość, a my sądzimy, że produkt nie działa i nie spełnia oczekiwań. Odżywki przeznaczone są do pasm, a nie do skóry głowy.

4. Rób wcierki

Te proste i lekkie kosmetyki są w stanie zdziałać cuda. Na przesuszone włosy najlepiej sprawdzą się wcierki zawierające bursztyn, pokrzywę, skrzyp polny. Stymulują one cebulki włosowe do wzrostu, nawilżają skórę głowy i włosy, przywracają im elastyczność i miękkość. Regularnie stosowane (można to robić zarówno przed myciem, jak i po w celu odświeżenia fryzury) mogą znacząco poprawić kondycję włosów.

5. Pamiętaj o maskach

Jeden raz w tygodniu warto zafundować włosom głębsze nawilżenie i odżywienie. Można to zrobić za pomocą masek do włosów, które zawierają wiele składników odżywczych. Przy przesuszonych kosmykach sprawdzą się produkty z proteinami (np. owsa, pszenicy, mlecznymi) albo olejami (np. jojoba, arganowym, rycynowym, awokado).

Ich działanie może poprawić kondycję włosów, ponieważ składniki odżywcze wnikają w głąb struktury włosów i naprawiają uszkodzenia spowodowane niewłaściwą stylizacją czy zabiegami. Zamykają łuski włosów, dzięki temu stają się mniej podatne na ubytki, mniej się łamią i są mocniejsze. Oprócz tego nawilżają je, wygładzają, przywracają im miękkość i elastyczność.

Czytaj też:

Co to jest porowatość włosów i jak ją sprawdzić?