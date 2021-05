Śluz ślimaka: rewelacyjnie spłyca zmarszczki i uelastycznia skórę

Śluz ślimaka to substancja, która podbiła rynek kosmetyczny. I nie można się temu dziwić – znakomicie działa na skórę, rozjaśniając ją, uelastyczniając i likwidując zmarszczki. Kto może po nią sięgnąć i w jakich kosmetykach ją znajdziemy?

Jak pozyskuje się śluz ślimaka?

Śluz ślimaków pozyskuje się przede wszystkim od mięczaków z gatunku Helix Aspersa Muller, które są hodowane w celach kosmetycznych.

Przebywają one w warunkach zbliżonych do naturalnych, dzięki czemu produkują niezanieczyszczony limozyną śluz, który można wykorzystać w celach kosmetycznych. Gdyby mięczaki były narażone na stres, w ich śluzie pojawiłaby się szkodliwa limozyna, która sprawiłaby, że śluz nie byłby wartościowy.

Dlatego jest to tak istotne, by substancję pozyskiwać od szczęśliwych mięczaków. Samo uzyskiwanie śluzu jest dla nich bezbolesne i polega na stymulacji w kierunku wydzielania kryptozyny. Nie jest to proces szybki i prosty, ale warto wiedzieć, że w jego trakcie ślimakom nie dzieje się krzywda.

Śluz pozyskuje się z gruczołów, które znajdują się w okolicy odnóży mięczaków. Zawiera on substancje, które są w stanie nie tylko poprawić kondycję skóry, ale również wyleczyć ją i wyciszyć stany zapalne.

Co zawiera śluz?

Śluz ślimaka zawiera kryptozynę, która jest uważana za naturalny antybiotyk. Ma ona zdolność regenerującą, przeciwzapalną, przeciwgrzybiczą i przeciwbakteryjną. W śluzie znajduje się również kwas glikolowy, który działa rozjaśniająco na skórę, ujednolica jej koloryt i niweluje przebarwienia.

Oprócz tego produkt w postaci śluzu zawiera bombę witaminową A, C i E, które odmładzają, dodają skórze witalności, blasku, redukują zmiany zapalne oraz spłycają zmarszczki. Naukowcy odkryli w nim także kolagen poprawiający owal twarzy i ujędrniający cerę oraz alantoninę, działającą wyciszająco i łagodzącą podrażnienia.

Jak widać, śluz ślimaka to bomba odżywcza dla skóry!

Kto może stosować śluz?

Obecnie w drogeriach znajdziemy wiele linii kosmetyków, zawierających tę dobroczynną substancję. Znajduje się ona w kremach na dzień, na noc, oczy, maskach do twarzy. Można po nie sięgnąć w przypadku:

trądziku



zanieczyszczonej cery

skóry pozbawionej blasku

cery szarej i zmęczonej, narażonej na działanie szkodliwych substancji

skóry z pierwszymi zmarszczkami mimicznymi

nadmiernej produkcji sebum

Śluz ślimaka znajduje się w kremach polecanych kobietom po 30. roku życia, by odnowić skórę, odbudować mikrouszkodzenia spowodowane działaniem wolnych rodników i spłycić zmarszczki.

Jest on obecny także w preparatach do pielęgnacji cery dojrzałej, która potrzebuje dodatkowego źródła kolagenu i witaminy A. Poprawia owal twarzy, uelastycznia skórę, działając w dodatku zupełnie naturalnie. Wycisza zmiany zapalne i mocno nawilża, dzięki czemu cera szybko staje się miękka i wyraźnie zdrowsza.

Czy kosmetyki ze śluzem są dla wszystkich?

Śluz ślimaka to substancja uniwersalna, która jest polecana do pielęgnacji każdej cery. Może znacząco poprawić kondycję skóry, dostarczyć cennych witamin oraz substancji odżywczych. Zawiera alantoninę i nie podrażnia skóry, dlatego mogą po nią sięgnąć nawet osoby o skórze wrażliwej i alergicznej, która zwykle nadmiernie reaguje na nowe kosmetyki. Sprawdzi się także w pielęgnacji cery tłustej czy odwodnionej.

Warto podkreślić, że śluz ślimaka mimo tak skutecznego działania jest delikatny, dlatego mogą go stosować także osoby, które mają cerę naczynkową. Zawarta w nim witamina C wręcz uszczelnia naczynka, dzięki czemu cera szybko staje się promienna i piękna.

Czytaj też:

Serum do twarzy: co to za kosmetyk i jak go wybierać?Czytaj też:

Dermokosmetyki: czym się różnią od kosmetyków i na co pomagają?Czytaj też:

Glinka różowa. Genialny kosmetyk dla cery naczynkowej i dojrzałej