Wielka Brytania. Przeprowadzono operację dzieci w łonach matek

„Uwaga!” TVN: Wstrząsające wyznanie byłego ministranta. „Aniołami...

– Mówiłem mu nie, podnosiłem go, ale on starał się siłą – to fragment wstrząsającego wyznania młodego mężczyzny, który twierdzi, że był wykorzystywany przez księdza. Jak na oskarżenia zareagował duchowny?