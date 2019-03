Szkoda ci pieniędzy na kostki do zmywarki? Zrób je samodzielnie w domu

Każdego dnia docierają do nas informacje na temat szkodliwości różnych detergentów i produktów, które większość z nas ma w swoim domu i regularnie ich używa. Jednocześnie coraz popularniejszy staje się styl „eko” – zaczynamy dbać o środowisko naturalne i nawet jeśli nie na dużą skalę, to obrębie własnego domostwa. Nie dziwi więc, że ostatnio na rynku pojawiło się wiele różnych książek i poradników, poświęconych naturalnym produktom. Możemy dowiedzieć się z nich np. jak wykorzystać w trakcie gotowania kuchenne odpadki, jak zrobić zabawkę dla dziecka ze śmieci czy też poznać ekologiczne sposoby na sprzątanie domu. Warto sięgać po takie pozycje, ponieważ jest to po prostu... zdrowe!

Domowe kostki do zmywarki – przepis

Jednym z najnowszych poradników, dotyczących ekologicznego stylu życia jest książka Green Fern „Naturalne środki czyszczące. Ekologiczne sposoby na sprzątanie domu” (Wydawnictwo Buchmann). To ponad 120 przepisów na ekologiczne środki czystości, dzięki którym nie tylko zadbamy o planetę, ale też zaoszczędzimy sporo pieniędzy.

Jednym z przepisów, który natychmiast przykuwa uwagę, jest przepis cytrynowe tabletki do zmywarki, które szorują, myją i nabłyszczają naczynia. Każdy posiadacz zmywarki wie, że czasem nawet najdroższe produkty ze sklepu nie dają rady zaschniętym garnkom. Ekologiczna alternatywa może przejść najśmielsze oczekiwania.

Czego potrzebujesz do przygotowania tabletek?

480 g sody oczyszczonej,



480 g boraksu,



120 ml octu spirytusowego,



10 kropli olejku cytrynowego,



10 kropli olejku z mięty pieprzowej.



Należy wymieszać ze sobą sodę i boraks. Następnym krokiem jest dodanie olejków, a na samym końcu octu. Na tym etapie całość zacznie się pienić. To moment, w którym należy ostrożnie przekładać masę do foremek do lodu. Nasze ekologiczne kostki należy pozostawić na noc do wyschnięcia. Rano bez problemu powinny dać się wyjąć z foremki. Należy przełożyć je do szklanego słoja. W ten sposób można je przechowywać nawet 2 miesiące. Jedna kostka wystarcza na jedno mycie.