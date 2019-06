15 rzeczy, które Polacy (podobno) robią dla swojego zdrowia. Ty też?

Moda na zdrowe żywienie i zdrowy styl życia zatacza w Polsce coraz szersze kręgi, ale mieszkańcy miast bardziej dbają o swoją kondycję zdrowotną, w porównaniu do mieszkańców wsi – to jeden z głównych wniosków, wypływających z ogólnopolskiego badania sondażowego „Barometr Bayer 2019”, które zostało przeprowadzone przez instytut Kantar na reprezentatywnej próbie 1012 osób w wieku 15 lat i więcej.

Pytania, na które odpowiadali respondenci w tym badaniu dotyczyły wielu różnych kwestii związanych ze zdrowiem oraz starzeniem się, w tym m.in. stosunku do profilaktyki zdrowotnej i konkretnych związanych z nią zachowań.

Warzywa polskim sposobem na zdrowie

Z badania wynika, że najbardziej popularnym sposobem dbania o zdrowie jest jedzenie warzyw, które deklaruje 65 proc. mieszkańców wsi i 68,5 proc. mieszkańców dużych miast. Na drugim miejscu uplasowało się jedzenie owoców. W tym przypadku także, o dziwo, rzadziej wskazywali taką odpowiedź mieszkańcy wsi (61,1 proc.) w porównaniu do przedstawicieli populacji miejskich (66 proc.).

Tymczasem według Krajowej Izby Producentów Soków przeciętny Polak spożywa 270 g owoców i warzyw dziennie, 13 kg jabłek rocznie i wypija 13 l soków na rok (3 łyżki dziennie).

Nie wyczerpuje to zalecanych norm Światowa Organizacji Zdrowia (WHO), która zaleca spożycie co najmniej 5 porcji owoców i warzyw, w ilości przynajmniej 400 g dziennie na osobę.

Trzecie miejsce w rankingu najbardziej popularnych sposobów dbania o zdrowie zajął ruch na świeżym powietrzu. Warto podkreślić, że był to jedyny z 15 wymienionych w badaniu sposobów profilaktyki zdrowotnej, co do którego mieszkańcy wsi uzyskali lepszy wynik (58,2 proc.) od mieszkańców miast (52,4 proc.).

Na czwartym miejscu w zestawieniu (wieś – 53,1 proc., miasto – 58,8 proc.) znalazło się dbanie o odpowiednią ilość snu. Można powiedzieć, że na tym kończy się ścisła czołówka tego rankingu, ponieważ inne metody profilaktyki uzyskały w sondażu zdecydowanie mniej wskazań (wyniki poniżej progu 50 proc. wskazań).

Co ciekawe, na trzech kolejnych miejscach znowu znalazły się praktyki związane z szeroko pojętą dietetyką. Chodzi konkretnie o: ograniczanie spożycia cukru (wieś 38,1 proc., miasto 48,2 proc. wskazań), zdrowe żywienie (38,8 proc. vs 43,9 proc.), a także dbanie o odpowiednią masę ciała (34,7 proc. vs 42,4 proc.).

Dopiero na ósmym miejscu znalazły się badania profilaktyczne, z wynikiem: 22,3 proc. vs 29,5 proc. Podobny odsetek respondentów deklarował zażywanie witamin w formie preparatów (odpowiednio: 21,1 proc. vs. 28,2 proc.), a także zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza (20,6 proc. vs 23,7 proc.).

Suplementy, witaminy i probiotyki

O ile żaden ekspert medyczny nie podważy podanych wyżej sposobów na zachowanie zdrowia, to kolejne metody, które dla badanych są profilaktyką, mogą budzić jednak kontrowersje. To zażywanie suplementów diety, witamin, probiotyków i elektrolitów.

Zarówno lekarze, jak i dietetycy uważają bowiem, że zdrowa osoba, która stosuje prawidłową dietę i odpowiednio dużo się rusza, żadnych z tych specyfików w celu profilaktycznym nie musi i wręcz nie powinna zażywać.

Spożywanie suplementów diety zadeklarowało 18,7 proc. mieszkańców wsi, a także 24,7 proc. „mieszczuchów”. Listę 15 najbardziej popularnych sposobów dbania o zdrowie zamykają: zażywanie probiotyków oraz zażywanie elektrolitów, do czego przyznaje się po kilkanaście procent osób zarówno na wsi, jak i w mieście, choć znowu, z wyraźną przewagą w przypadku populacji miejskiej.

Nierówni w zdrowiu

„Mieszkańcy miast bardziej dbają o dobrą kondycję i zdrowie. Szczególnie dotyczy to częstszych wizyt u lekarzy. Mieszkańcy wsi istotnie rzadziej koncentrują się na zdrowej diecie, ograniczaniu cukru, zażywaniu witamin czy suplementów” – podkreślają autorzy badania.

Jeśli chodzi o korzystanie z konsultacji lekarskich, to mieszkańcy wsi wypadają znacznie gorzej od mieszkańców miast, zarówno pod względem wizyt u lekarza rodzinnego (16,5 proc. vs 23 proc.), jak i wizyt u lekarza specjalisty (15,4 proc. vs 24,3 proc.).

Wskazane wyżej wyniki jasno pokazują, że w Polsce istnieją wciąż spore nierówności społeczne w obszarze zdrowia: pod względem świadomości zdrowotnej, postaw i zachowań zdrowotnych, a także dostępu do opieki zdrowotnej. Słabym pocieszeniem jest fakt, że dzieje się tak na całym świecie.

Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl

