Nowa lista leków refundowanych. Którzy pacjenci mogą odetchnąć z ulgą?

Nowa lista leków refundowanych – jakie leki obejmie?

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało spis leków refundowanych. Zgodnie z informacją podaną przez resort w program refundacji włączono m.in. leki Darzalex (daratumumab) oraz Kyprolis (karfilzomib) przeznaczone dla pacjentów dotkniętych problemem opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Innym lekiem objętym refundacją jest Alecensa (alectinibum) wykorzystywana w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w pierwszej linii leczenia i w przypadku nieudanej terapii kryzotynibem. Spis leków refundowanych objął również Blincyto (blinatumomab) stosowany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej.

Zmianami objęty został ponadto program leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. W przypadku trwałej głębokiej odpowiedzi molekularnej podczas leczenia nilotynibem pacjenci będą mogli odstawić lek po wcześniejszej terapii imatynibem. Nietolerancja wcześniejszego leczenia dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji będzie skutkować także możliwością wprowadzenia trzeciego – bosutynibu, czyli inhibitora kinazy tyrozynowej drugiej generacji.

Do programu refundacji przywrócono cetuksymab i bewacyzumab przeznaczone do leczenia przerzutowego raka jelita grubego. Lista objęła także lek z zawartością peginterferonum, który w przypadku konkretnych wskazań lekarskich będą mogli stosować pacjenci dotknięci czerwienicą prawdziwą, nadpłytkowością samoistną, pierwotnym i wtórnym zwłóknieniem szpiku. W grupie pacjentów, dla których przeznaczony jest ten sposób leczenia znajdą się także kobiety w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową ze wskazaniem do leczenia cytoredukcyjnego.

Czego nie objął spis leków refundowanych?

Refundacją nie został objęty nowy inhibitor kinazy 4/6 przeznaczony do leczenia raka piersi w zaawansowanym stadium, ani lek na chorobę Fabry'ego. Również pacjenci z cukrzycą nie mogą liczyć na pokrycie przez NFZ kosztów niezbędnych w jej leczeniu flozyn czy inkretyn.

Pełna lista leków objętych refundacją dostępna jest w serwisie gov.pl.

