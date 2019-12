Stan zapalny może być wczesnym ostrzeżeniem przed demencją?

Demencja jest jedną z najszybciej eskalujących przyczyn śmierci na świecie. Jest to ogólne pojęcie odnoszące się do szeregu stanów, które wynikają z nieprawidłowych zmian w mózgu, które wpływają na zdolność myślenia. Ma wiele potencjalnych przyczyn. Alzheimer jest najczęstszą postacią otępienia, a kolejne jest otępienie naczyniowe, które wynika z mikroskopijnego krwawienia i zablokowania naczyń krwionośnych w mózgu. Inne przyczyny to niedobór witamin i problemy z tarczycą.

„Demencja jest złożonym problemem, często wynikającym z wielu przyczyn” – powiedział dr Matthew Pase z Florey Institute for Neuroscience and Mental Health w Melbourne w Australii. Nowe badanie miało na celu zbadanie związku między markerem zapalnym we krwi (sCD14) a otępieniem. Naukowcy mają nadzieję, że te biomarkery ostatecznie utorują drogę do przewidywania demencji.

„Oprócz biomarkerów choroby Alzheimera (tj. amyloidu i tau), biomarkery stanu zapalnego i uszkodzenia neuronów mogą pomóc poprawić przewidywanie demencji klinicznej” – powiedział dr Pase. To, co było szczególnie istotne dla badaczy, to możliwość wcześniejszej oceny ryzyka demencji poprzez wykorzystanie biomarkerów krwiopochodnych, aby umożliwić interwencję przed rozwojem choroby, co prawdopodobnie zmieniłoby przebieg czyjegoś życia.

„Opracowanie opłacalnych biomarkerów krwi dla demencji mogłoby poprawić badania kliniczne i leczenie, umożliwiając szeroko zakrojone tanie badania przesiewowe i pomagając w identyfikacji czynników ryzyka w próbach zapobiegania otępieniu” – powiedział dr Pase. „Biomarkery zapalenia nerwów, takie jak sCD14, są obiecującymi kandydatami do badań, ponieważ zapalenie wydaje się być wspólną ścieżką uruchamianą przez różne mechanizmy prowadzące do demencji”.

Stan zapalny kluczowym czynnikiem predykcyjnym demencji

„Stan zapalny zidentyfikowano jako przyczynę wielu chorób neurologicznych” – wyjaśnił dr Pase. „Urazowi mózgu, który predysponuje go do otępienia, niezależnie od tego, czy jest spowodowany naczyniowym uszkodzeniem mózgu, proteinopatią Alzheimera, czy urazem głowy, towarzyszy reakcja neurozapalna”.

Jednak naukowcy nie rozumieją w pełni roli stanu zapalnego w różnych typach demencji. Opierając się na wcześniejszych badaniach na zwierzętach, które sugerowały, że sCD14 pomaga regulować reakcję zapalną mózgu, naukowcy postanowili zbadać jego zastosowanie jako biomarkera dla ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych i demencji.

Badanie nad demencją

W nowych badaniach wzięło udział ponad 4700 uczestników. W jednym badaniu ich średni wiek wynosił 69, a w drugim 72. W obu badaniach naukowcy zmierzyli sCD14 w osoczu we krwi uczestników z góry. W jednym badaniu wykonali badanie MRI mózgu i testy poznawcze w ciągu pierwszego roku, a drugą serię testów po 7 latach. Przebadali również uczestników z powodu demencji przez średnio 9 lat. W drugim badaniu zespół wykonał pierwszy MRI mózgu w ciągu 3 lub 4 lat od włączenia oraz drugi MRI około 5 lat później.

Naukowcy odkryli, że wyższy poziom sCD14 był związany z uszkodzeniem mózgu i starzeniem się, a także ze spadkiem funkcji poznawczych. Chociaż nie przeprowadzono jeszcze próby leku sprawdzającej skuteczność obniżania poziomu sCD14 i zdolności poznawczych, istnieją metody leczenia wykorzystujące leki przeciwzapalne, takie jak statyny, w celu obniżenia sCD14. „Konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia naszych odkryć w różnych populacjach” – powiedział dr Pase.

