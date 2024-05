Azjatycki komar tygrysi blisko Polski. Przenosi liczne choroby

Pod koniec kwietnia Urząd Okręgowy w Monachium wydał ostrzeżenie w sprawie azjatyckiego komara tygrysiego. Bawarski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (LGL) potwierdził dwa przypadki znalezienia komara tygrysiego w gminie Oberhaching.

W ostrzeżeniu przypomniano, że komary tygrysie przenoszą różne choroby związane z podróżowaniem – takie jak gorączka czikungunia, gorączka denga, gorączka Zika i gorączka Zachodniego Nilu.

Komary tygrysie w Europie. Zmiany klimatyczne sprzyjają ich obecności

Naukowcy ostrzegają, że zmiany klimatyczne sprzyjają rozprzestrzenianiu się agresywnego azjatyckiego komara tygrysiego. – Musimy przygotować się na to, że w przyszłości będzie go więcej, że stanie się częścią codziennego życia w Niemczech. To nieprzyjemny szkodnik – bardzo mały, aktywny w dzień i agresywny – mówiła w rozmowie z portalem abendzeitung-muenchen.de biolożka Silke Göttler.

Silke Göttler odwołała się do przykładu Francji. Powiedziała, że jeszcze kilka lat temu występowała tam mała populacja tych owadów, a teraz azjatycki komar tygrysi jest szeroko rozpowszechniony. Zapytana o ryzyko przenoszenia przez niego dengi, mówiła, że „nie jest ogromne, ale zdecydowanie istnieje”. – Uderzającym przykładem w tym kontekście jest dla mnie jezioro Garda, gdzie w zeszłym roku wybuchła epidemia tej choroby – mówiła.

Już w 2019 roku dr Antoni Winiarski, emerytowany pracownik Uniwersytetu Śląskiego, dr Antoni Winiarki, zrobił zdjęcie komarowi tygrysiemu w Katowicach. Komary tygrysie można łatwo odróżnić od innych komarów, gdyż mają białe paski na odnóżach i odwłoku.

W 2023 roku wiadomość o pojawieniu się tego gatunku komara (Aedes albopictus) potwierdziła rządowa Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS) w Portugalii.

