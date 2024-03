Katarzyna Dowbor o swojej chorobie: „Tabletki biorę codziennie”

Niedawno Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz prowadzili w studiu jednego z popularnych programów śniadaniowych rozmowę na temat chorób tarczycy. W pewnym momencie prezenterka postanowiła podzielić się z widzami informacjami na temat swojego stanu zdrowia. „Ja się państwu przyznam, że nie mam tarczycy, bo też chorowałam. W końcu lekarze podjęli decyzję, żeby tę tarczycę po prostu zastąpić tabletkami. Ja te tabletki biorę codziennie. Można się do tego przyzwyczaić, nie jest to wielki problem” – powiedziała na wizji.

Problemy z tarczycą są dziedziczne

Dziennikarka zwróciła uwagę na jedną bardzo ważną kwestię – problemy z tarczycą mogą mieć podłoże genetyczne. „Powiem państwu jedno, co jest bardzo istotne [...] Mnie endokrynolodzy pytali, czy w rodzinie był problem tarczycy, bo jest to jednak choroba dziedziczna. Ja twierdziłam, że nie, bo nie poznałam moich babć i dziadków. [...] Zdjęcie mojej babci pokazało jednak, że to wole było” – stwierdziła. U prezenterki wykryto chorobę Gravesa i Basedowa. To schorzenie autoimmunologiczne. Organizm wytwarza przeciwciała, które atakują tarczycę. W odpowiedzi narząd produkuje większe ilości hormonów, co prowadzi do nadczynności tarczycy. Mogą też pojawić się objawy oczne związane z zapaleniem tkanek miękkich oczodołu, czyli tak zwana orbitopatia tarczycowa.

Jak objawia się choroba Gravesa i Basedowa?

Choroba Gravesa i Basedowa daje podobne objawy jak nadczynność tarczycy. Pojawiają się symptomy takie jak na przykład przyspieszone bicie serca, migotanie przedsionków, ciągłe uczucie zimna, wzmożona potliwość, drażliwość, obrzęki, wahania nastrojów, problemy z utrzymaniem stałej masy ciała, wypadanie włosów, światłowstręt, podwójne widzenie, uczucie piasku pod powiekami etc. W przebiegu schorzenia występują okresy zaostrzeń oraz remisji (czas bez objawów). W przypadku dziennikarki jednym z najbardziej zauważalnych objawów był wytrzeszcz jednego oka.

Leczenie choroby Gravesa i Basedowa

Istnieje kilka metod leczenia – farmakoterapia, zastosowanie jodu promieniotwórczego oraz operacja tarczycy. O tym, jakie działania zostaną podjęte decyduje lekarz w porozumieniu z pacjentem. Bierze przy tym pod uwagę między innymi wiek pacjenta, fazę choroby oraz jego ogólny stan zdrowia. Katarzyna Dowbor przeszła zabieg usunięcia gruczołu tarczycowego w 2018 roku.

