Dlaczego cukrzyk może być cennym pracownikiem? Wyjaśnia diabetyczka

Jeszcze w latach 80-tych XX wieku osobie z cukrzycą dużo trudniej było znaleźć pracę niż dziś. Wpływ na to miały niesprawiedliwe stereotypy, ale też niższy poziom leczenia tej choroby. Obecnie cukrzycy funkcjonują coraz lepiej, m.in. dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, umożliwiającym im kontrolę glikemii. Dziś z cukrzycą dużo łatwiej uczyć się, podróżować i pracować.

Osoby z cukrzycą a aktywność zawodowa

W połowie lat 80-tych American Diabetes Association przyjęło stanowisko, zgodnie z którym osoba z cukrzycą powinna kwalifikować się do każdego zatrudnienia, bez żadnych wyłączeń. Również stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego mówi o tym, że cukrzyca zwykle nie ma wpływu na zdolność do wykonywania określonej pracy. Co więcej, pracodawca może nawet nie wiedzieć, że dany pracownik ma cukrzycę. Za oceanem w niektórych firmach można znaleźć specjalnie wyznaczone miejsca, gdzie pracownicy mogą zmierzyć sobie poziom cukru czy zjeść posiłek. Niestety, w Polsce to rzadkość.

PTD: Cukrzyca nie może stanowić przyczyny dyskryminacji

W naszym kraju nad kwestią aktywności zawodowej cukrzyków pochyla się Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. W materiałach PTD znajdziemy zalecenia opracowane we współpracy z dr. hab. n. med. Andrzejem Marcinkiewiczem i prof. dr hab. n. med. Jolantą Walusiak-Skorupą z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. W dokumencie podkreślono, że fakt chorowania na cukrzycę nie może stanowić przyczyny dyskryminacji lub nierównego traktowania. Ograniczenia zawodowe powinny być nakładane po starannym przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia danego pacjenta.

Do zawodów, w których trzeba szczególnie uwzględnić, że pracownik choruje na cukrzycę, zaliczają się:



zawody związane z bezpieczeństwem publicznym (np. kierowcy autobusów, ciężarówek czy taksówkarze),

służby mundurowe i ratownicze (wojsko, policja, straż pożarna, straż gminna, ratownictwo, żegluga morska, służba więzienna, licencjonowani pracownicy ochrony),

przedstawiciele lotnictwa cywilnego (piloci i inżynierowie lotnictwa, personel pokładowy, kontroler ruchu lotniczego),

zawody szczególnie niebezpieczne (praca na wysokościach, przy maszynach w ruchu, przy piecach, w wysokiej temperaturze, spalarniach, hutach, w górnictwie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu).

Cukrzycy są dobrze zorganizowani

U Agnieszki Zdanowskiej z Warszawy cukrzycę typu 1 wykryto 26 lat temu, gdy miała 14 lat. Nie przeszkodziło jej to zdobyć wykształcenia (jest m.in. absolwentką ochrony środowiska na Politechnice Warszawskiej i Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na SGGW w Warszawie oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych). Założyła rodzinę i urodziła dwoje dzieci. Pracuje w administracji publicznej i prowadzi własną działalność edukacyjną pod nazwą „Witaminowy Patrol”.

Jej zdaniem dobrze wyrównany, świadomy cukrzyk może być nawet lepszym pracownikiem od innych, gdyż mając wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania oraz świadomość konsekwencji, potrafi o siebie właściwie zadbać. Co przekłada się na to, że rzadziej chodzi na zwolnienia.

„Osoby z cukrzycą mogą sprawdzić się np. przy realizacji projektów, w których trzeba dobrze zaplanować działania, dobrać odpowiedni zespół i sprzęt oraz przewidzieć ryzyko. Diabetycy to zorganizowani ludzie. A takie cechy pracodawcy bardzo cenią” – mówi Agnieszka Zdanowska. Dodaje, że pracodawca powinien być świadomy, że zatrudnienia osobę z cukrzycą i mieć przynajmniej podstawową wiedzę o tej chorobie.

Prawa cukrzyka w pracy

Zdarza się, że niektórzy cukrzycy nie przyznają się do swojej choroby, ponieważ obawiają się, że zostaną zwolnieni. Tym samym nie korzystają z należnym ich praw – dłuższego o 10 dni urlopu wypoczynkowego, skróconego dnia pracy do 7 godzin i wydłużonej o 15 minut przerwy. Aby skorzystać z tych możliwości, pracownik powinien przedstawić orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie zawsze chce się o nie postarać, a bywa i tak, że wnioski o orzeczenia zostają odrzucone.

W Polsce 3 mln osób choruje na cukrzycę. To ponad 9 procent populacji. 90 procent zachorowań dotyczy cukrzycy typu 2, której można zapobiegać. Pozostali chorują na cukrzycę typu 1.

