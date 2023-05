Ten zastrzyk ratuje życie. Każdy powinien wiedzieć, jak go zrobić

Preparat zawierający hormon białkowy, czyli glukagon może być podawany nie tylko przez personel medyczny, ale również osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są świadkami ciężkiego niedocukrzenia, czyli hipoglikemii. Zastrzyk z glukagonem dosłownie: może uratować życie.

Jak reagować na silne niedocukrzenie?

Chorzy na cukrzycę typu 1 stanowią około 10 proc. wszystkich chorych na cukrzycę. Cukrzyca typu 1 jest związana ze znacznym upośledzeniem naturalnych mechanizmów wytwarzania insuliny oraz całkowitym brakiem wytwarzania tego hormonu. Schorzenie to najczęściej rozwija się u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Przy cukrzycy mogą wystąpić stany, które stanowią poważne zagrożenie dla pacjenta. To m.in. niedocukrzenie.

Jeśli osoba z cukrzycą typu 1 ma niedocukrzenie, ale jest przytomna, należy natychmiast dać jej do wypicia lub zjedzenia węglowodany proste – może to być glukoza, cukier, słodka herbata lub inny słodki napój. Jeśli jednak straciła przytomność, to należy jak najszybciej zrobić zastrzyk. Lek w pomarańczowym pudełku osoba chorująca na cukrzycę typu 1 powinna zawsze nosić przy sobie, podobnie jak bransoletkę informującą o chorobie. Podanie zastrzyku to w tym przypadku czynność ratująca życie i porównać to można z masażem serca w przypadku zawału.

Jakie są objawy hipoglikemii?

Hipoglikemia daje zwykle bardzo charakterystyczne objawy. Są to:

niepokój,

nudności,

ból głowy,

splątanie,

drżenie rąk,

kołatanie serca,

nadmierna potliwość,

senność,

drgawki.

Do utraty przytomności dochodzi przy ciężkim niedocukrzeniu. I to jest moment na działanie i podanie zastrzyku.

Jak prawidłowo zrobić zastrzyk?

Na pudełku z glukagonem powinna być instrukcja wykonania zastrzyku. – Zdejmujemy pomarańczową osłonkę z ampułki. Następnie ściągamy nasadkę ze strzykawki, która zawiera sól fizjologiczną – rozpuszczalnik leku. Przestrzykujemy sól fizjologiczną do ampułki. Powoli mieszamy, nie wstrząsamy. Następnie nabieramy lek do strzykawki. Gdy mamy pełną strzykawkę z rozpuszczonym lekiem, podajemy go pacjentowi domięśniowo lub podskórnie – tłumaczy cytowana przez serwis Zdrowie PAP Sylwia Dybkowska, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Klinicznego Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Pacjent po podaniu glukagonu powinien odzyskać przytomność w ciągu 10 minut. Wtedy powinien przyjąć doustnie węglowodany, aby uzupełnić zapasy glikogenu wątrobowego i zapobiec nawrotowi hipoglikemii. Każdy taki przypadek należy skonsultować z lekarzem.

