Katarzyna Figura przyznała, że cierpi na poważne schorzenie. Z czym mierzy się aktorka?

Katarzyny Figury nikomu przedstawiać nie trzeba. To znana aktorka. Popularność przyniosły jej role w filmach, takich jak „Pierścień i róża”, „Kingsajz” czy „Kiler”. Artystka nadal jest aktywna zawodowo. Grywa przed kamerą i na deskach teatrów. W 2021 roku została laureatką tytułu Człowieka 30-lecia „Wprost” w kategorii Kultura.

Katarzyna Figura ma cukrzycę

Katarzyna Figura mierzy się z cukrzycą typu drugiego. Opowiedziała publicznie o swoich problemach zdrowotnych w jednym z programów telewizyjnych. Podczas rozmowy z Marzeną Rogalską, zerkała co jakiś czas na zegarek. Przyznała, że spogląda na czasomierz, bo zanikł sygnał sensora, który ma na ramieniu. To właśnie ten czujnik pomaga artystce w kontrolowaniu stężenia glukozy we krwi. Informuje ją, gdy poziom cukru jest zbyt wysoki lub zbyt niski. Aktorka dokonała pomiaru glukozy podczas spotkania.

„Mam 110. Jest dobrze. To jest wręcz w takim bardzo bezpiecznym [przedziale – przyp. red.]. Nie mam stresu, spotykając się z Tobą, z Państwem. I jestem zdrowa [...] Stosunkowo niedawno też się dowiedziałam, że ta cukrzyca potrzebuje spokoju i muszę nad tym systemem nerwowym bardzo panować [...] Nie dopuszczać do stresu, który niestety leży u podłoża wszystkich tych naszych najgorszych chorób” – wyznała aktorka.

Jednocześnie zwróciła uwagę na to, że temat cukrzycy nie jest jej obcy. Na to samo schorzenie cierpiał bowiem jej ojciec. Mężczyzna zachorował po pięćdziesiątym roku życia. Katarzyna Figura przyznała, że teraz rozumie go znacznie lepiej niż kiedyś. Dawniej nie rozumiała do końca niektórych zachowań rodzica.

– Wtedy nie rozumiałam, dlaczego zawsze ma przy sobie coś do przegryzienia. Nie rozumiałam także jego problemów emocjonalnych, które były wynikiem choroby. Zrozumiałam dopiero po latach, gdy dotknęły także mnie – zauważyła.

Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi cukrzycy?

Nie tylko stres, o którym wspomniała Katarzyna Figura, jest groźny dla diabetyków. Czynniki ryzyka w cukrzycy typu drugiego to również niewłaściwa, wysokotłuszczowa dieta, brak aktywności fizycznej, otyłość czy tak zwana cukrzyca ciążowa. Ważne jest to, by nie bagatelizować sygnałów wskazujących na zbyt wysoki poziom glukozy we krwi i jak najszybciej rozpocząć odpowiednie leczenie pod okiem doświadczonego diabetologa. Nieleczona cukrzyca znacznie pogarsza jakość życia pacjenta i powoduje wiele powikłań, takich jak stopa cukrzycowa.

Na jakie objawy warto zwrócić szczególną uwagę? Do wizyty u specjalisty powinny skłonić następujące symptomy: nadmierne pragnienie, częstomocz, suchość skóry, senność, zmęczenie, wolne gojenie się ran.

