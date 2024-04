Tycie może być objawem poważnej choroby. Dopiero rozpoczęcie leczenia pomoże wam schudnąć

Przybieranie na wadze może być spowodowane różnymi czynnikami, zarówno fizycznymi, jak i psychologicznymi. Zwiększenie spożycia kalorii w stosunku do zapotrzebowania organizmu jest jedną z głównych przyczyn nadwagi i otyłości. Brak regularnej aktywności fizycznej również sprzyja gromadzeniu się tkanki tłuszczowej. Dodatkowo powodem mogą być też różne choroby, w tym między innymi niedoczynność tarczycy. Jest to stan, w którym produkcja hormonów tarczycy jest zbyt niska w stosunku do zapotrzebowania metabolicznego naszego organizmu.

Tycie jako objaw niedoczynności tarczycy

Jednym z objawów nieleczonej niedoczynności tarczycy jest przybieranie na wadze. Tycie jest spowodowane w takiej sytuacji spowolnionym zużywaniem substancji odżywczych do produkcji energii. Te, które są niewykorzystane, przekształcają się następnie w tkankę tłuszczową. Dochodzi wtedy do znacznego zmniejszenia tempa metabolizmu. Osoby chore mogą mieć wtedy poczucie, że „tyją z powietrza”. Niedoczynność tarczycy jest więc częstą przyczyną nadwagi i otyłości. Taki niedobór hormonów tarczycy sprawia, że dana osoba, ruszając się tyle samo, co dotychczas spala jednak mniej kalorii. Konsekwencją tego może być doprowadzenie do nadwyżki kalorycznej. Reasumując: osobie, która choruje na niedoczynność tarczycy, jednak nie wdrożyła odpowiedniego leczenia, trudniej jest schudnąć, natomiast znacznie łatwiej przytyć.

Przy odpowiednim leczeniu i przywróceniu wyników badań do normy – dochodzi do znormalizowania tempa przemiany materii. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nieleczona niedoczynność tarczycy może nie być jedynym powodem zwiększania masy ciała.

Jakie są inne objawy niedoczynności tarczycy?

Najczęściej obserwowane objawy występujące u osoby chorej z niedoczynnością tarczycy to między innymi zaparcia, łamliwość paznokci, ale również łatwe marznięcie i stałe odczuwanie zimna. Dodatkowo mogą pojawiać się obrzęki, ale też zmiany skórne. Skóra takich osób często jest sucha, sina oraz blada, a chorzy mogą borykać się także z nadmiernym rogowaceniem naskórka. Włosy z kolei są suche i łamliwe, mogą pojawić się także obrzęki rąk i nóg.

Przy niedoczynności tarczycy występują również objawy psychiczne, takie jak na przykład nadmierna senność, obniżenie nastroju, problemy z pamięcią, koncentracją czy zaburzenia poznawcze. Może dojść także do obniżenia libido, zmniejszenia apetytu. Osoba z tym zaburzeniem tarczycy może odczuwać przewlekłe uczucie zmęczenia, a także mieć obniżoną tolerancję na wysiłek. Objawy niedoczynności tarczycy są tym bardziej nasilone, im większy jest niedobór hormonów. Koniecznie sprawdźcie też 15 innych objawów niedoczynności tarczycy, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi.

