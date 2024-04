COVID-19 może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnej choroby jelit. Profesor ostrzega

Wirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19 wywierają bardzo silny wpływ na pracę układu pokarmowego i wszystkie jego elementy. W przebiegu infekcji nierzadko pojawiają się objawy takie jak zaburzenia smaku, utrata apetytu, nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha itp. Symptomy często utrzymują się jeszcze długo po wyleczeniu z infekcji. Często pojawiają się również inne komplikacje zdrowotne. Niewiele osób wie, że jednym ze skutków ubocznych ciężkiego przebiegu COVID-19 może być zespół SIBO (zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego). Przypomina o tym prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska.

Zespół SIBO jako konsekwencja ciężkiego przebiegu COVID-19

„Wirus SARS-CoV-2 ma swoje receptory w jelitach i bardzo często zostawia taki »pocałunek« na dalsze życie w postaci przerostu bakterii w jelicie cienkim” – ostrzega prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska w jednym z postów udostępnionych w mediach społecznościowych. Jak zauważa ekspertka, problem dotyczy głównie mężczyzn, u których odnotowano ciężki przebieg infekcji.

Zespół SIBO to zaburzenie składu flory bakteryjnej układu pokarmowego. Prowadzi ono do niekontrolowanego namnażania się bakterii w jelicie cienkim (w normalnych warunkach ich liczba nie jest duża). W efekcie pojawia się wiele różnego rodzaju objawów. Do najczęściej występujących symptomów zalicza się między innymi: wzdęcia, nawracające biegunki, silne bóle brzucha, uczucie pełności w żołądku czy zaparcia. Z czasem pojawiają się również takie oznaki jak na przykład: utrata masy ciała, obrzęki kończyn i zaburzenia związane z niedoborem witamin oraz mikroelementów (osteoporoza, tężyczka, anemia etc.). Warto podkreślić, że dolegliwości towarzyszące zespołowi SIBO może nasilać niewłaściwy tryb życia (brak snu, nieregularne posiłki, nieodpowiednia dieta bogata w tłuszcze i węglowodany).

Jak leczy się zespół SIBO?

Leczenie zespołu SIBO polega przede wszystkim na zmniejszeniu liczby bakterii obecnych w jelicie cienkim. Pacjentom podaje się antybiotyki. Nierzadko stosuje się również terapię, której celem jest uzupełnienie niedoborów witaminowych powstałych w przebiegu choroby. Warto jednak podkreślić, że zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego nierzadko nawraca. W takiej sytuacji konieczne jest przejście ponownego leczenia.

