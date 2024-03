Anna Kalczyńska zmaga się z poważną chorobą. Może na nią cierpieć nawet kilka milionów Polaków

W jednej z relacji na Instagramie prezenterka przyznała, że choruje na dyskopatię. Szacuje się, że może ona dotyczyć nawet 30 procent Polaków między 30 a 50 rokiem życia. Co ważne, schorzenie diagnozuje się u coraz młodszych osób. Występowaniu problemu sprzyja siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, nadwaga i otyłość, niewłaściwa postawa ciała, a także przewlekły stres.

Anna Kalczyńska ma dyskopatię. Co to za choroba?

Dyskopatia jest chorobą zwyrodnieniową występującą w obrębie krążków międzykręgowych, zwanych potocznie dyskami (ze względu na specyficzny owalny, lekko spłaszczony kształt). Te struktury anatomiczne są umiejscowione między kręgami. Pełnią wiele ważnych funkcji. Amortyzują kręgosłup i utrzymują kręgi w odpowiednim położeniu. To dzięki nim kręgosłup może się swobodnie poruszać w każdej płaszczyźnie (zginać, prostować, przechylać na boki itp.).

W przebiegu dyskopatii dochodzi do uszkodzenia dysków. W efekcie te zmieniają położenie i wysuwają się z przestrzeni międzykręgowych, co prowadzi do podrażnienia zakończeń nerwowych i pojawienia się wielu nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak na przykład wzmożone napięcie mięśniowe, niedowłady, zaburzenia czucia powierzchniowego oraz ból. Na początku nie są one zbyt uciążliwe, przez co łatwo je zbagatelizować, ale w miarę rozwoju choroby przybierają na sile. Powodują bardzo duży dyskomfort, a niekiedy wręcz uniemożliwiają „normalne” funkcjonowanie. Warto podkreślić, że dyskopatia najczęściej dotyczy odcinka szyjnego lub lędźwiowego kręgosłupa, choć nie jest to żadną regułą.

Jak można leczyć dyskopatię?

Dyskopatię pozwalają wykryć badania obrazowe kręgosłupa – rentgen, rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa. Leczenie choroby ma przede wszystkim charakter objawowy i koncentruje się na zmniejszaniu przykrych dolegliwości występujących w przebiegu schorzenia. Anna Kalczyńska przyznała, że z „bólowych opresji” ratują ją lekarze. Ulgę przynieść może również odpowiednia fizjoterapia. W tym przypadku bardzo duże znaczenie ma także wyeliminowanie niehigienicznych nawyków, które zwiększają ryzyko występowania dyskopatii. Warto więc więcej się ruszać i zadbać o odpowiednią dietę.

