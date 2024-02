Ta choroba niszczy kręgosłup. Powoduje ból, ale niemal każdy „zrzuca” to na inne schorzenia

Cukrzyca typu 2 jest najczęściej występującym typem cukrzycy na świecie. Chorobie tej sprzyja zła dieta, siedzący tryb życia. Objawy cukrzycy rozwijają się stopniowo. Początkowo, gdy stężenie glukozy we krwi nie jest jeszcze bardzo duże, choroba ta często nie powoduje żadnych objawów. Dlatego właśnie osoby, u których ryzyko zachorowania na cukrzycę jest większe, powinny okresowo wykonywać odpowiednie badania. Ostatnio naukowcy ocenili, że cukrzyca może dawać również jeden, dość niespecyficzny objaw.

Cukrzyca typu 2 może powodować ból kręgosłupa

Naukowcy z University of California w San Diego dowiedli, że cukrzyca może powodować ból kręgosłupa. Z ich obserwacji wynika, że przy cukrzycy typu 2 uszkodzeniu ulega struktura krążków międzykręgowych, tzw. dysków. To prowadzi z kolei do tego, że są one mniej elastyczne i gorzej rozprowadzają energię.

Już wcześniej obserwowano większe ryzyko bólu kręgosłupa u ludzi z cukrzycą typu 2, jednak teraz naukowcy przyjrzeli się bliżej temu zjawisku. Doszli oni do wniosku, że chodzi przede wszystkim o zmniejszenie elastyczności kolagenowych nanowłókien, które rozpraszają energię pochodzącą z nacisku na krążek. Osoby z cukrzycą typu 2 mają większe ryzyko wystąpienia bólu dolnego odcinka kręgosłupa i problemów związanych z dyskami. Jednak dokładne mechanizmy degeneracji dysku pozostają nadal nie do końca poznane.

Jak cukrzyca niszczy kręgosłup? Badanie

Podczas przeprowadzonego badania okazało się, że włókna dysków, które pochodzą od zdrowych szczurów, obracały się i ściskały, co z kolei pozwalało na swobodne odbieranie i przekazywanie krążkowi energii.

„U szczurów z cukrzycą sposób, w jaki krążki rozpraszały energię pod naciskiem, znacząco się różnił. Cukrzyca ograniczyła zarówno rotację, jak i rozciąganie włókien, co wskazuje na zmniejszoną zdolność do reagowania na nacisk” – wyjaśniają badacze. Dodatkowo w wyniku nieprawidłowych wiązań dochodzi do stwardnienia całego układu. „Nasze wyniki dostarczają nowego wglądu w potencjalny mechanizm leżący u podstaw związanych z cukrzycą uszkodzeń tkanki i mogą wskazać nowe podejścia zapobiegania i terapii tej silnie pogarszającej jakość życia przypadłości” – dodają badacze.

Jakie badanie wykonać w kierunku cukrzycy?

Podstawowym badaniem, które pozwala na wykrycie cukrzycy, jest pomiar stężenia glukozy we krwi. Takie oznaczenie przeprowadza się w godzinach porannych. Pacjent powinien być na czczo, od ostatniego posiłku powinno minąć 12 godzin. Wynik badania na cukrzycę może być zaburzony poprzez:



zażywanie niektórych leków przed pobraniem krwi,

spożycie obfitego i tłustego posiłku,

intensywny wysiłek fizyczny,

palenie papierosów,

objawy infekcji.

Do typowych objawów cukrzycy należy między innymi:



przewlekłe zmęczenie,

osłabienie,

częste oddawanie moczu,

zwiększone pragnienie i suchość w ustach,

częste infekcje intymne,

infekcje układu moczowego,

problemy z gojeniem się ran.

