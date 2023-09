Wytyczne po kongresie ESC. Prof. Witkowski: Ostre zespoły wieńcowe z przetrwałym uniesieniem odcinka ST i bez przetrwałego uniesienia odcinka ST

Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii – PIB w Warszawie:

W nowych zalecaniach Europejskiego Towarzystwa wymienione wytyczne zostały połączone. Wcześniej ESC oddzielnie ogłaszało i wydawało wytyczne dla ostrego zawału z przetrwałym uniesieniem odcinka ST i bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Teraz postanowiono to połączyć, wychodząc ze słusznego założenia, że jest to pewne kontinuum, jeżeli chodzi o ostre zespoły wieńcowe (OZW). Są to różne formy tego samego zespołu wieńcowego, który składa się z: ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST, ostrego zawału serca bez uniesienia odcinka ST oraz z niestabilnej choroby wieńcowej (której NFZ nie chce uznać za formę OZW, a która de facto nią jest).

Takie rekomendacje są bardziej przejrzyste. Bardzo ważne jest to, że obecna edycja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego bardziej uwzględnia rolę pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Nowe rekomendacje, i to w najwyższej klasie pierwszego stopnia, zalecają, żeby cała opieka była nakierowana właśnie na pacjenta. Pacjenta należy również wyczerpująco informować o jego stanie zdrowia i procesie leczenia – językiem, który jest dla niego przystępny. Należy tłumaczyć mu przebieg choroby w taki sposób, żeby był przekonany, że to, co proponujemy, ma sens i jest dla jego dobra.

Nowe wytyczne dotyczące OZW wprowadzają pewnie odmienności, zmieniają pewne klasy rekomendacji, jeśli chodzi o diagnostykę i o leczenie. Nie są to dramatycznie duże zmiany w stosunku do poprzednich wytycznych; raczej porządkują pewne rzeczy, ale dotyczy to tych samych zagadnień.

Warto zaznaczyć, że współautorką obecnych europejskich wytycznych diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych jest prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska, kierownik Pododdziału Chorób Strukturalnych Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia w Katedrze Chorób Serca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, jedyna osoba z Polski. Ja miałem przyjemność być recenzentem tych wytycznych, również jako jedyna osoba z Polski. Cieszy nas, że ESC doceniło rolę polskich kardiologów w tworzeniu wytycznych.

Ukazały się one już drukiem. Będą przetłumaczone przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne na język polski i zostaną opublikowane w zeszytach edukacyjnych w „Kardiologii Polskiej”, a także dokładnie omówione podczas Kongresu PTK w Poznaniu.

Notowała: Agnieszka Fedorczyk