Jak nie przepłacać za dentystę? Można zaoszczędzić pokaźną sumę, ale jest warunek. Kto skorzysta?

W Polsce duża część społeczeństwa decyduje się na leczenie zębów prywatnie. Jest ono dość drogie i bardzo nadszarpuje domowe budżety. Wizyta w gabinecie stomatologicznym często kojarzy się nie tylko z bólem, którego wiele osób się obawia, ale też bardzo dużym wydatkiem – co również dla części Polaków stanowi ogromną przeszkodę w regularnym odwiedzaniu gabinetów stomatologicznych. Niewiele osób wie jednak, że ma prawo do specjalnego dofinansowania w ramach ubezpieczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szalenie istotna w zapobieganiu próchnicy i innych chorób jamy ustnej jest profilaktyka stomatologiczna. Regularne wizyty kontrolne u stomatologa są jednym z jej elementów. To właśnie między innymi za nie zapłaci NFZ.

Za co u dentysty nie trzeba płacić w ramach ubezpieczenia?

Polacy znacznie chętniej wybierają leczenie zębów w prywatnych gabinetach stomatologicznych. Jest ono bardzo kosztowne. Podobnie jest z profilaktyką zdrowia jamy ustnej. Okazuje się jednak, że nawet podczas prywatnych wizyt u stomatologa można sporo zaoszczędzić. Istnieje specjalne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach którego można trzykrotnie w ciągu roku wybrać się na przegląd uzębienia. Dodatkowo raz w roku pacjent ma prawo do darmowego badania stomatologicznego wraz z instruktażem higieny jamy ustnej.

Średni koszt takiego badania stomatologicznego to około 150 zł, a więc w perspektywie roku można naprawdę sporo zaoszczędzić, wykonując je w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem skorzystania z tych świadczeń jest jednak posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz to, by gabinet, w którym odbywa się wizyta, miał podpisaną umowę z NFZ.

Jakie jeszcze świadczenia stomatologiczne są darmowe w ramach NFZ?

Leczenie zębów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest możliwe, jednak zakres usług jest ograniczony. Warto więc skorzystać z tych, na które i tak decydujemy się, płacąc z własnej kieszeni. Kolejną z nich jest skaling, czyli usuwanie kamienia nazębnego – raz w roku każda ubezpieczona osoba może wykonać bezpłatnie także skaling zębów. Ceny skalingu prywatnie wahają się od 100 zł do 300 zł, a więc na tym również można sporo zaoszczędzić. Dodatkowo w gabinecie, który ma podpisany kontrakt z NFZ można zrobić w ciągu roku 2 zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne.

Wyjątek stanowią kobiety w ciąży i okresie połogu, którym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje większa ilość wizyt, a także szerszy wachlarz usług. Listy gabinetów, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia można znaleźć na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Możecie skorzystać też z Informatora o Terminach Leczenia NFZ. Nawet jeśli nie chcecie leczyć zębów w ramach ubezpieczenia (lub wynika to z faktu, że liczba usług jest ograniczona), to śmiało możecie zadbać w ten sposób o profilaktykę jamy ustnej. Jeżeli jednak zdecydujecie się na leczenie stomatologiczne w ramach NFZ – pamiętajcie, że przysługują wam wszystkie rodzaje znieczulenia do zabiegu stomatologicznego i nie musicie za nie dopłacać.

