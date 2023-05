Hiperkalciuria – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Hiperkalciuria jest stanem chorobowym, który często występuje u osób z kamicą nerkową. Zwiększone wydalanie wapnia z moczem ma związek m.in. ze stosowaniem bogatej w sód diety. Warto wiedzieć, że hiperkalciuria jest najczęściej diagnozowanym zaburzeniem metabolicznym, które prowadzi do tworzenia się złogów w nerkach. U pacjentów często występują również zakażenia układu moczowego.

Kiedy mamy do czynienia z hiperkalciurią?

Hiperkalciuria diagnozowana jest w sytuacji, gdy wydalanie wapnia z moczem u mężczyzn przekracza 300 mg na dobę, a u kobiet 250 mg na dobę. Choroba ta charakteryzuje się utratą wapnia na poziomie powyżej 4 mg/kg na dobę lub podwyższoną wartością wskaźnika wapniowo-kreatyninowego – badanie wykonywane jest z drugiej porcji moczu, oddanej po nocy. Zwiększone wydalanie wapnia z moczem skutkuje nie tylko rozwojem kamicy nerkowej, ale także utratą wapnia z kości, zwiększając ryzyko patologicznych złamań i rozwoju osteoporozy.

Hiperkalciuria – przyczyny i czynniki ryzyka

Do czynników ryzyka wystąpienia hiperkalciurii zaliczamy m.in.:



stosowanie diety bogatej w sód oraz źródła białka zwierzęcego i cukrów prostych,

nadużywanie alkoholu,

stosowanie niektórych leków,

zaburzenia endokrynologiczne,

przerzuty nowotworowe do kości.

Jeżeli na wystąpienie hiperkalciurii mają wpływ powyższe czynniki, to mamy do czynienia z chorobą nabytą. U dzieci zwykle diagnozowana jest hiperkalciuria idiopatyczna. Jest ona spowodowana działaniem nieznanych czynników – nie wywołuje jej np. stosowanie diety bogatej w sód lub przyjmowanie leków. Hiperkalciuria idiopatyczna może początkowo nie wywoływać uciążliwych objawów chorobowych, jednak powoduje m.in. utratę wapnia z kości i prowadzi do odkładania się złogów w nerkach. U osób dorosłych częstą przyczyną hiperkalciurii jest nadmierne spożywanie alkoholu oraz stosowanie niewłaściwie skomponowanej diety.

Hiperkalciuria może występować rodzinnie, prowadząc do rozwoju kamicy układu moczowego – u niemal 50 proc. małych pacjentów występuje dodatni wywiad rodzinny.

Istotny wpływ na zdrowie chorego ma wykrycie przyczyn choroby, co pozwala ograniczyć ryzyko związane z częstymi nawrotami kamicy moczowej i powikłaniami m.in. infekcjami układu moczowego. Wcześnie rozpoznana hiperkalciuria pozwala wdrożyć leczenie, którego ważnym elementem jest odpowiednie postępowanie dietetyczne.

Jak objawia się hiperkalciuria?

Objawy hiperkalciurii to m.in.



bóle brzucha,

bóle w obrębie krzyża,

krwiomocz,

częste oddawanie moczu, któremu może towarzyszyć ból,

nawracające zakażenia układu moczowego.

Diagnostyka i leczenie hiperkalciurii

Elementem diagnostyki choroby jest wskaźnik wapniowo-kreatyninowy, a także określenie zawartości wapnia w dobowej zbiórce moczu. U chorych stosowane jest leczenie przyczynowe, które uwzględnia przyjmowanie przepisanych przez lekarza leków wraz z suplementacją potasu oraz zmianą szkodzących zdrowiu nawyków żywieniowych.

