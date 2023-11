Dzieci zakaziły się salmonellą przez karmę dla psów. Jedno niemowlę trafiło do szpitala

Zachorowały przede wszystkim małe dzieci – jak podaje Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) powodem zakażeń salmonellą jest karma dla psów. FDA zdecydowała o wycofaniu suchej karmy dla psów marki Victor Hi-Pro Plus w związku z – jak to określono – wybuchem epidemii. Kilka innych marek suchej karmy dla psów i kotów sprzedawanych przez producenta Hi-Pro Plus i firmę Mid America Pet Food, również zostało wycofanych przez FDA.

Jak dzieci zakaziły się salmonellą?

Do zatrucia doszło głównie u niemowląt, a jeden przypadek zakończył się hospitalizacją. Wszystko wskazuje na to, że dzieci albo zjadły skażoną salmonellą karmę dla psów, albo miały kontakt z miskami dla zwierząt zawierającymi karmę. Do zakażenia mogło też dojść poprzez kontakt ze śliną lub odchodami zwierząt, które jadły karmę.

Jak podkreślają amerykańskie służby, salmonelloza może być szczególnie groźna dla niemowląt, u których układ odpornościowy dopiero się rozwija. Dlatego wystosowano apel do właścicieli psów, aby nie tylko wyrzucili wycofaną karmę, jeśli mają ją w domu, ale też zapakowali ją wcześniej w szczelne worki i dokładnie wyczyścić wszystkie miski i powierzchnie, które mogły mieć kontakt z karmą.

Jakie są objawy zakażenia salmonellą?

Salmonelloza rozwija się w ciągu 6 do 72 godzin od momentu kontaktu z bakterią i trwa zwykle 3-7 dni. Często przechodzi samoistnie, jednak jeśli po 72 godzinach nie zauważymy poprawy w samopoczuciu, a objawy nie ustąpią lub choćby ulegną złagodzeniu – powinniśmy zgłosić się do lekarza. Najbardziej powszechne objawy zakażenia salmonellą to:

intensywne wymioty,



ból brzucha,



skurcze jelit,



ból głowy,

wodniste stolce z domieszką krwi lub śluzu,



gorączka,



biegunka.

W skrajnych przypadkach zatrucie salmonellą może doprowadzić nawet do śmierci.

