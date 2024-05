Nie chciały się leczyć, bojąc się o przyszłość. Teraz to się zmieni. Onkolog: Ten program to sukces kobiet

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Kobiety chore na raka wywalczyły, że dzięki nowemu programowi in vitro będą mogły mieć większą szansę na urodzenie dziecka. To sukces kobiet, ale też sukces onkologii.

Dr Katarzyna Pogoda: Tak, bo dziś już nie skupiamy się tylko na leczeniu raka, ale dzięki coraz lepszemu leczeniu, onkolodzy też myślą o tym, żeby kobiety realizowały swoje życiowe plany i marzenia.

Najmłodsze kobiety z rakiem piersi, które pani leczy: ile mają lat?

Mam pacjentki dwudziestokilkuletnie, są często tuż po studiach. Diagnoza jest dla nich szokiem, nigdy nie myślały, że mogą zachorować. Ok. 6 proc. kobiet chorujących na raka piersi to osoby do 40. roku życia. W ostatnich 20 latach ta grupa podwoiła się.

Ok. 1000 młodych kobiet w Polsce co roku słyszy diagnozę raka piersi.

Drugi szok to to, że być może tracą w tym wieku szansę na dziecko. A często jeszcze nie zdążyły o nim pomyśleć.

Bardzo często przychodzi do mnie pacjentka na rozpoczęcie leczenia onkologicznego, mówiąc, że nie ma jeszcze dzieci. To dla niej podwójna trauma; po pierwsze dowiaduje się, że ma raka. Po drugie – że jej szansa na posiadanie dziecka znacznie się zmniejsza.

Dlatego tak ważna jest możliwość zastosowania metod zachowania płodności przed leczeniem onkologicznym. Zdarzały się sytuacje, na szczęście bardzo rzadko, że kobieta mimo wysokiego ryzyka nawrotu raka piersi np. nie decydowała się na uzupełniającą chemioterapię, obawiając się, że nie zajdzie później w ciążę. A dla wielu kobiet jest to priorytet.

Mam nadzieję, że takich sytuacji już nie będzie, właśnie dzięki temu, że będą refundowane metody onkopłodności.