Zwolnienie z WF-u: jaki lekarz może je wystawić i z jakiego powodu?

Zwolnienie z WF-u pozwala uczniom na nieuczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego bez ponoszenia konsekwencji w postaci złej oceny lub nieusprawiedliwionej nieobecności. Takie zwolnienie może być jednorazowe lub trwałe. Może też dotyczyć wykonywania jedynie niektórych ćwiczeń. Okres, przez który obowiązuje zwolnienie, jest ściśle określony przez lekarza. Tłumaczymy, jakie mogą być powody do uzyskania takiego zwolnienia oraz kto może je wystawić.

Zwolnienie z WF-u od lekarza – powody

Zapisy zawarte w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki określają, że uczeń może być całkowicie zwolniony z lekcji wychowania fizycznego lub jedynie z wykonywania precyzyjnie określonych ćwiczeń podczas zajęć. Takie długoterminowe zwolnienie z WF-u dotyczy sytuacji, kiedy stan zdrowia ucznia znacząco uniemożliwia mu lub utrudnia uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego.

Uczniowie często zastanawiają się, z powodu jakiej choroby lekarz może wystawić zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Przepisy nie określają tego w żaden konkretny sposób, pozostawiając kwestię decyzji lekarzowi. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych uzasadnień takiego zwolnienia. Poza chorobami są to między innymi też:



inne problemy zdrowotne,

wybrane zaburzenia psychiatryczne (na przykład lęki i fobie),

stany pourazowe,

rekonwalescencja po chorobie,

inne przyczyny.

Jaki lekarz może wystawić uczniowi zwolnienie z WF-u?

W 2022 roku szef resortu sportu Kamil Bortniczuk zapowiedział, że należy wdrożyć zmiany w podejściu do zajęć WF-u, powołując się na statystyki, z których wynikało, że około 30 procent polskich uczniów nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego. „Te statystyki zostaną radykalnie zmniejszone, ponieważ tak zwane zwolnienia z lekcji WF-u, semestralne czy dłuższe, będą respektowane tylko wówczas, kiedy wystawi je lekarz specjalista, a nie tak jak dotychczas, lekarz rodzinny. To jest ta pierwsza bardzo duża zmiana” – mówił wówczas Kamil Bortniczuk w rozmowie z RMF FM.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o tym, że zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego nie będzie mógł wystawić już lekarz rodzinny, a jedynie lekarz specjalista –przepisy te nie weszły jednak w życie. Przemysław Czarnek nie wprowadził modyfikacji z tym związanych do rozporządzenia. Nadal więc takie zwolnienie z WF-u może wystawić lekarz rodzinny. Mogą to zrobić także lekarze różnych specjalizacji, w zależności od choroby i związanych z tym przeciwwskazań ucznia do uczestniczenia w zajęciach.

Rodzaje zwolnienia z WF-u

Jak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych uczeń może być zwolniony z lekcji WF-u całkowicie i długoterminowo (na przykład przez cały rok lub półrocze), krótkoterminowo (na przykład przez miesiąc) lub jedynie z wykonywania konkretnych ćwiczeń.

W kwestii ograniczeń przy wykonywaniu niektórych ćwiczeń rozporządzenie podaje następujące wyjaśnienie: „dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”. Kolejna możliwość zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dotyczy całkowitych przeciwwskazań obowiązujących przez dłuższy czas: „dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii” – brzmi fragment treści rozporządzenia.

Jednorazowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego może uczniowi napisać także jego rodzić – dotyczy to sytuacji, gdy dziecko jest na przykład po przebytej chorobie, źle się czuje lub uczennica nie może ćwiczyć z powodu miesiączki. W większości szkół taka forma krótkoterminowego zwolnienia jest respektowana.

