Witaminy i minerały w cukrzycy. Czy można suplementować je na własną rękę?

Coraz częściej mówi się i pisze o skutkach ubocznych suplementacji witamin oraz minerałów. Niestety, nieprzemyślane stosowanie suplementów oraz łączenie ich z kuracją farmaceutykami jest globalnym problemem, który powoduje szereg problemów zdrowotnych. W szczególności suplementacja witamin może okazać się zgubna dla cukrzyków, bo powoduje nie tylko nieprzyjemne dolegliwości zdrowotne, ale także może wpływać na efektywność leczenia.

Kiedy suplementować witaminy i minerały?

Decyzję o konieczności suplementacji witamin oraz minerałów zawsze powinniśmy podejmować w porozumieniu z lekarzem, który po zbadaniu naszego stanu zdrowia i wykonaniu niezbędnych badań laboratoryjnych określi, czy występują u nas niedobory żywieniowe i w jaki sposób trzeba je uzupełnić. W większości przypadków wystarczy odpowiednio skomponowana dieta, która jest wyjątkowo ważna w czasie leczenia cukrzycy. Dieta cukrzycowa nie tylko pomaga zapobiegać nagłym spadkom lub skokom poziomu glukozy we krwi, ale także poprawia ogólny stan zdrowia osoby chorej, dostarczając do jej organizmu optymalną ilość składników odżywczych. Trzeba pamiętać, że w przypadku cukrzycy oraz każdej innej choroby przewlekłej przyjmowanie suplementów diety, które nie muszą zostać przebadane pod względem swojej skuteczności oraz składu jest potencjalnie niebezpieczne. Podobnie jest w przypadku stosowania modnych ziół, które mają obniżać poziom cukru we krwi lub wręcz wyleczyć cukrzycę – stosowane bez konsultacji lekarskiej mogą spowodować poważne zaburzenia w funkcjonowaniu i tak chorej trzustki oraz innych narządów.

Suplementy diety – zagrożenia

Zarówno cukrzyca typu 1, jak i cukrzyca typu 2 wymagają stałego nadzoru lekarza oraz dietetyka. W przypadku prawidłowego leczenia i stosowania odpowiednio skomponowanej diety nie jest konieczna suplementacja witamin i minerałów. Stosowanie tego typu produktów na własną rękę może prowadzić do przedawkowania witamin oraz składników mineralnych, a także wpływać na pojawienie się różnych dolegliwości np. ze strony układu nerwowego oraz układu pokarmowego. W szczególności niebezpieczne jest stosowanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K, które kumulują się w organizmie i w nadmiarze stają się toksyczne.

Poważnym zagrożeniem w przypadku cukrzyków jest przekonanie, że suplementy działają na równi z lekami. Tak naprawdę służą one jedynie w celu uzupełnienia stosowanej diety w podstawowe składniki odżywcze, a nie mają żadnego działania leczniczego. Suplementacja nie wyleczy cukrzycy i nie może być zmiennikiem przepisanych przez lekarza leków oraz zrównoważonej, indywidualnie dobranej diety.

Podsumowując, dla zachowania dobrego zdrowia lepiej unikać stosowania suplementów diety na własną rękę nie tylko, gdy cierpimy na cukrzycę. Tego typu preparaty wydają się nam całkowicie bezpieczne, jednak stosowane w nadmiarze lub łączone z lekami mogą powodować poważne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i sprzyjać pogorszeniu stanu zdrowia osoby chorej. Lekarze alarmują, że mamy tendencję do przesadzania z przyjmowaniem różnych preparatów z witaminami oraz minerałami, co powoduje problemy zdrowotne i wpływa na rezygnację ze stosowania zdrowej diety. W przypadku cukrzyków nie może być mowy o samodzielnym leczeniu oraz jakichkolwiek odstępstwach od ustalonej przez lekarza terapii! Z cukrzycą można normalnie żyć, jednak jest to możliwe tylko wówczas, gdy zaufamy medycynie konwencjonalnej i będziemy przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza oraz dietetyka. Leczenie się na własną rękę i wspomaganie się suplementami lub ziołami bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem może zakończyć się nagłym pogorszeniem stanu zdrowia oraz negatywnie wpłynąć na działanie stosowanych leków.

