Cukrzyca typu 2. Naukowcy radzą, jak chronić zdrowie serca

Badanie, które zostało sfinansowane przez National Institute for Health Research (NIHR) i przeprowadzone w NIHR Leicester Biomedical Research Center (BRC) – partnerstwo między Leicester's Hospitals, University of Leicester i Loughborough University – również wykazało, że niskoenergetyczny dieta nie wpływała na czynność serca w tej samej grupie pacjentów.

Dr Gaurav Gulsin, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Leicester, stażysta-lekarz kardiolog i główny autor badania, powiedział: „Niewydolność serca jest jednym z najczęstszych powikłań u osób z cukrzycą typu 2 i młodszych dorosłych z cukrzyca typu 2 ma już zmiany w strukturze i funkcji serca, które stanowią ryzyko rozwoju niewydolności serca. Chcieliśmy potwierdzić nieprawidłowości w strukturze i funkcji serca w tej populacji pacjentów, korzystając z najnowszych technik skanowania i zbadać, czy możliwe jest odwrócenie ich poprzez ćwiczenia i/lub utratę wagi”.

Aktywność fizyczna to podstawa

Do badania rekrutowano 87 pacjentów w wieku od 18 do 65 lat z cukrzycą typu 2. Uczestnicy przeszli echokardiografię i skan rezonansu magnetycznego (MRI) w celu potwierdzenia wczesnej dysfunkcji serca oraz testy wysiłkowe w celu zmierzenia sprawności układu sercowo-naczyniowego. Następnie zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup: rutynowej opieki, nadzorowanych ćwiczeń aerobowych lub programu zastępowania posiłków o niskim zużyciu energii. Każdy program trwał 12 tygodni. Siedemdziesięciu sześciu pacjentów ukończyło pełne 12 tygodni. Trzydziestu sześciu zdrowych ochotników włączono do grupy kontrolnej.

Gerry McCann, profesor badawczy NIHR i profesor obrazowania serca na Uniwersytecie w Leicester oraz konsultant kardiolog w Leicester's Hospitals, był głównym autorem badania. Powiedział: „Dzięki tym badaniom wykazaliśmy, że interwencje związane ze stylem życia w postaci regularnych ćwiczeń fizycznych mogą być ważne w ograniczaniu, a nawet odwracaniu uszkodzenia struktury serca i funkcji obserwowanych u młodszych osób dorosłych z cukrzycą typu 2".

„Może się to wydawać oczywiste, ale jeśli możemy zachęcić pacjentów z cukrzycą typu 2 do zmiany codziennej rutyny poprzez ćwiczenia i zdrowe odżywianie, możemy pomóc im zmniejszyć ryzyko niewydolności serca, a nawet wczesnej śmierci. Stosując techniki obrazowania, takie jak MRI możemy faktycznie pokazać im korzyści, jakie ich zmiany przynoszą w ich sercach”.

