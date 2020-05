Terapia pompą insulinową – na czym polega i komu jest potrzebna?

Wyróżnia się zwykle 4 podstawowe typy cukrzycy i każdy z nich może wymagać podawania insuliny. Cukrzyca typu 1 (cukrzyca pierwotna) ujawnia się w młodym wieku i związana jest z całkowitym brakiem wydzielina insuliny przez komórki beta trzustki. Cukrzyca typu 2 to choroba nabyta, która cechuje się zaburzeniami w wydzielaniu insuliny przez organizm. Pozostałe typy cukrzycy to cukrzyca ciążowa oraz inne specyficzne typy choroby.

Cukrzyca insulinozależna – czy zawsze stosuje się insulinę w leczeniu cukrzycy?

Nie każdy typ cukrzycy wymaga podawania insuliny w formie zastrzyków lub z pomocą pompy insulinowej. Konieczność przyjmowania insuliny zachodzi wówczas, gdy rozwinie się cukrzyca insulinozależna. Podawanie insuliny konieczne jest przy cukrzycy typu 1, w niektórych przypadkach pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 oraz u kobiet ciężarnych, u których inne sposoby kontrolowania poziomu glukozy we krwi nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Cukrzyca jest chorobą, z którą można normalnie funkcjonować i w pełni cieszyć się życiem, jednak konieczne jest przestrzeganie wskazań lekarza, które uwzględniają m.in. stosowanie odpowiednio dobranej diety i unikanie czynników, które mogą wpływać na pogorszenie ogólnego stanu zdrowia.

Co to jest pompa insulinowa?

Pompa insulinowa to urządzenie, które dostępne jest w dwóch rodzajach. Pierwszy z nich to osobista pompa insulinowa; drugim rodzajem pompy insulinowej jest wszczepienna pompa insulinowa.

Zarówno osobista, jak i wszczepienna pompa insulinowa pozwala na stałe i dopasowane do potrzeb pacjenta podawanie insuliny, co umożliwia naśladowanie funkcjonowania trzustki.

W przypadku pompy insulinowej osobistej mamy do czynienia z urządzeniem elektronicznym, które pacjent nosi zawsze ze sobą (można je przypiąć do ubrania). Pod skórą osoby chorej umieszcza się rurkę, którą insulina ze zbiornika w urządzeniu wstrzykiwana jest do organizmu. Łącznikiem pomiędzy umieszczoną w ciele pacjenta rurką i urządzeniem jest dren, dzięki któremu można odłączyć pompę np. podczas kąpieli. Osobista pompa insulinowa to urządzenie programowane w taki sposób, aby do organizmu dostarczać optymalną dawkę insuliny, jednak jego funkcjonalność pozwala także na zwiększanie lub zmniejszanie dawki leku.

Wszczepienna pompa insulinowa to urządzenie, które wszczepia się pod skórę na brzuchu pacjenta. Wyposażone jest ono w większy zbiornik na insulinę, która uwalniana jest wprost do jamy otrzewnowej. Rozwiązanie to jest wygodniejsze dla osób chorych, jednak wiąże się z większymi kosztami zakupu pompy insulinowej.

Dla kogo pompa insulinowa?

Cukrzyca insulinozależna wymaga systematycznego kontrolowania poziomu glukozy we krwi oraz precyzyjnego uzupełniania niedoboru insuliny w organizmie. Pomaga w tym zastosowanie pompy insulinowej, którą najczęściej stosuje się w leczeniu:

osób, u których kontrolowanie cukrzycy za pomocą tradycyjnych iniekcji nie przyniosło oczekiwanych efektów leczenia,



dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 (w przypadku dzieci i młodzieży można uzyskać refundację zakupu pompy insulinowej z NFZ),



kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę typu 1 lub cukrzycę ciążową,



osób, które prowadzą aktywny tryb życia i sportowców,



osób mających problemy z kontrolowaniem poziomu glukozy we krwi i przyjmowaniem insuliny w zastrzykach,



osób, których tryb życia powoduje nagłe wahania poziomu glukozy we krwi.

Zalety terapii pompą insulinową

Terapia pompą insulinową to rozwiązanie dla kilku grup pacjentów, które ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Dzięki pompie insulinowej możliwa jest znaczna poprawa komfortu życia, co dla osób chorych ma ogromne znaczenie. Pompa insulinowa eliminuje występowanie błędów pacjenta, które zdarzają się podczas tradycyjnej terapii insulinowej, więc zabezpiecza przed nagłymi wahaniami cukru we krwi, pomaga zredukować ryzyko wystąpienia hipoglikemii oraz umożliwia dobór właściwej dawki leku. Co więcej, funkcjonalność pomp insulinowych znacząco ułatwia dobór dawek insuliny w zależności od indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów, które mogą się zmieniać np. ze względu na stan fizjologiczny i poziom aktywności fizycznej.