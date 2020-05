Cukrzyca ciążowa. Czy może nie dawać żadnych objawów?

Wyróżniamy kilka typów cukrzycy, a jednym z nich jest cukrzyca ciążowa. W Polsce każdego roku rozpoznaje się cukrzycę ciążową u kilku procent kobiet w II trymestrze ciąży. Choroba ta może nie dawać żadnych objawów, dlatego badania wykonywane u kobiet w ciąży uwzględniają test obciążenia glukozą, czyli badanie krzywej cukrowej.

Co to jest cukrzyca ciążowa?

Cukrzyca ciążowa jest chorobą metaboliczną, która objawia się podwyższonym poziomem cukru we krwi. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej najczęściej wykrywane są w 6. miesiącu ciąży, dlatego wszystkie kobiety ciężarne powinny dostać skierowanie na doustny test obciążenia glukozą. Badanie wykonuje się na czczo w celu określenia reakcji organizmu na podawany doustnie roztwór glukozy.

Cukrzyca ciążowa w wielu przypadkach nie wymaga przyjmowania insuliny i może być kontrolowana poprzez stosowanie odpowiednio zbilansowanej diety i aktywny (dopasowany do stanu zdrowia kobiety ciężarnej) tryb życia. Niestety, zdarzają się też przypadki wymagające przyjmowania insuliny w celu kontrolowania poziomu glukozy we krwi; w tym celu coraz częściej stosuje się pompy insulinowe, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie z chorobą.

Przyczyny cukrzycy ciążowej

Cukrzyca ciążowa rozwija się pod wpływem działania różnych czynników. Dużą rolę odgrywają w tym przypadku hormony, które mogą zaburzać wydzielanie insuliny, co skutkuje podwyższeniem poziomu glukozy we krwi. Inne przyczyny rozwoju cukrzycy ciążowej to:

wiek powyżej 35. roku życia (późne macierzyństwo zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy ciążowej oraz wad płodu i powikłań okołoporodowych),



nadwaga,



otyłość,



siedzący tryb życia,



stosowanie diety bogatej w produkty wysoko przetworzone,



nadciśnienie tętnicze w okresie przed ciążą i w czasie ciąży,



zespół policystycznych jajników.

Ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej wzrasta także u kobiet, które rodziły więcej niż 2 razy, urodziły dziecko o wysokiej masie urodzeniowej (ponad 4 kg), doświadczyły poronień, miały problemy z zajściem w ciążę oraz są obciążone genetycznie cukrzycą.

Objawy cukrzycy ciążowej

Ciąża jest okresem, w którym kobiecie dokuczają różne dolegliwości. Mogą one maskować typowe obawy cukrzycy, dlatego większość ciężarnych nie podejrzewa, że w ich organizmie dzieje się coś złego. Typowe objawy cukrzycy ciążowej to:

napady głodu,



pragnienie,



osłabienie,



częste oddawanie moczu,



suchość w ustach.

Dość charakterystycznym objawem jest też nadmierne przybieranie na wadze w czasie ciąży.

Niemal każda kobieta ciężarna odczuwa powyższe objawy na różnych etapach ciąży. W większości przypadków są one związane przede wszystkim ze zmianami zachodzącymi w organizmie przyszłej mamy, jednak mogą też świadczyć o chorobie. Z tego względu konieczne jest systematyczne wykonywanie wszystkich zleconych przez ginekologa badań diagnostycznych oraz wcześniejsze poinformowanie lekarza prowadzącego ciążę o przypadkach cukrzycy w rodzinie i konsultowanie ze specjalistą wszystkich niepokojących objawów z „katalogu” typowych, ciążowych dolegliwości.

Podsumowując, prawdą jest to, że cukrzyca ciążowa bywa dość trudna do zdiagnozowania jedynie na podstawie konkretnych objawów, bo są one tożsame z występującymi u większości przyszłych mam ciążowymi dolegliwościami. Zdarza się jednak, że poziom glukozy we krwi przyszłej mamy rośnie bardzo szybko. Wówczas pojawiają się objawy, które są bardziej dokuczliwe niż typowe ciążowe dolegliwości, czyli:

pragnienie, którego nie można ugasić,



bardzo częste parcie na pęcherz i oddawanie moczu w nocy,



osłabienie prowadzące do zasłabnięcia.

Ważne: każdy objaw w czasie ciąży, który niepokoi przyszłą mamę oraz jej otoczenie, a także nagła zmiana samopoczucia wymagają konsultacji z lekarzem.