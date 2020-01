Cukrzyca ciążowa a otyłość dzieci – jaki jest związek?

Dieta, ćwiczenia i genetyka są czynnikami ryzyka otyłości u dzieci. Pochodzenie prenatalne również odgrywa pewną rolę, ale pozostaje ona nieodkryta, jak powiedziała dr Yonglin Melissa Huang z Graduate Center CUNY i główny autor nowego badania, które pokazuje związek między wieloma zaburzeniami metabolicznymi u kobiet w ciąży a BMI ich dzieci w późniejszym życiu.

Czytaj także:

Depresja poporodowa i atopowe zapalenie skóry u dzieci. Jaki jest związek?

Choroby w ciąży a otyłość dziecka

W badaniu sprawdzano, w jaki sposób choroby podczas ciąży mogą odgrywać rolę w otyłości u dzieci. Naukowcy odkryli, że gdy matka doświadcza zarówno cukrzycy ciążowej, jak i stanu przedrzucawkowego, dziecko ma trajektorię wzrostu, która z czasem prowadzi do zwiększonego ryzyka wysokiego BMI u dzieci.

„Przyszli rodzice mogą skorzystać z naszych odkryć dzięki lepszemu zrozumieniu wpływu cukrzycy ciążowej i stanu przedrzucawkowego na ich dziecko” – powiedziała Huang. „Odkrycia te mogą stanowić dodatkową zachętę dla kobiet w ciąży i ich lekarzy do ścisłej współpracy w celu radzenia sobie z tymi stanami i ich leczenia w czasie ciąży, aby można było zająć się zarówno bezpieczeństwem matki, jak i długoterminowym zdrowiem dziecka”.

Naukowcy twierdzą, że wyniki badań powinny również zachęcać lekarzy do koordynowania opieki nad matkami i dziećmi, które doświadczają tych podwójnych stanów przez dłuższy okres po porodzie.

Cukrzyca ciążowa i stan przedrzucawkowy

Kiedy kobieta w ciąży ma cukrzycę ciążową, hormon wytwarzany przez łożysko powstrzymuje organizm przed efektywnym wykorzystaniem insuliny, powodując wzrost poziomu cukru we krwi. Stan przedrzucawkowy jest poważniejszym i potencjalnie zagrażającym życiu powikłaniem, w którym matka doświadcza wysokiego ciśnienia krwi i często doznaje uszkodzenia nerek lub wątroby.

W nowym badaniu zespół współpracował z dr. Danielem W. Skupskim, przewodniczącym Wydziału Obstetrics and Gynecology w New York Presbyterian Queens, i zbadał, co dzieje się, gdy ciężarna matka ma jednocześnie oba schorzenia, ponieważ te dwie choroby są stosunkowo częste i często współistniejące. Zespół monitorował dzieci 356 matek w wieku od 18 do 72 miesięcy.

Wyniki pokazały, że połączenie cukrzycy ciążowej i stanu przedrzucawkowego w czasie ciąży miało duży wpływ na prowadzenie do wysokiego BMI we wczesnym dzieciństwie – bardziej niż w obu stanach odrębnie. Potwierdzając wcześniejsze ustalenia, naukowcy zauważyli również, że dzieci urodzone przez matki tylko z jednym z tych stanów są również zagrożone wyższym BMI, chociaż trend cukrzycy ciążowej nie był tak silny.

Te wstępne odkrycia stanowią podwaliny pod przyszłe badania w celu dalszego badania tych efektów w większych grupach badawczych.

Czytaj także:

Leczenie kłykcin kończystych w ciąży może być bardzo bezpieczne