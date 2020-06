Masz szerokie biodra? Może uchronisz się przed cukrzycą typu 2. Ciekawe doniesienia ze świata nauki

Zwiększona masa tłuszczu jest ważnym czynnikiem ryzyka światowego wzrostu cukrzycy typu 2 i CVD. Jednak dla danej masy tłuszczowej istnieje duża zmienność ryzyka tych chorób kardiometabolicznych. Na przykład niektóre osoby szczupłe nieoczekiwanie mają ryzyko cukrzycy typu 2 i CVD, które jest podobne do zwiększonego ryzyka obserwowanego u większości osób z otyłością. To, co łączy oba te fenotypy, to zwiększona górna część ciała, a dokładniej zwiększona trzewna (wewnątrz brzucha), masa tłuszczowa. W rezultacie wiele uwagi poświęcono silnej mocy predykcyjnej otyłości górnej części ciała.

Magazynowanie tłuszczu w górnej partii

Norbert Stefan podkreśla mechanizmy, które powodują magazynowanie energii w różnych partiach ciała lub ektopowo w narządach, takich jak wątroba, trzustka i serce. Następnie omawia badania pokazujące, w jakim stopniu pomiar tłuszczu w dolnej części ciała pomaga oszacować ryzyko cukrzycy typu 2 i CVD. Pod tym względem niedawno opublikowane przełomowe badania dostarczyły wsparcia genetycznego, że niska ilość szacowanego tłuszczu trzewnego i duża ilość dolnej tkanki tłuszczowej mogą być równie ważne dla zachowania zdrowia kardiometabolicznego. Następnie przekazuje nowe informacje z badań obrazowania rezonansem magnetycznym na poparcie tej hipotezy.

Następnie autor omawia mechanizmy, które mogą powodować dramatyczną ponowną dystrybucję tłuszczu z dolnej do górnej części ciała podczas starzenia. Pod tym względem zmiany poziomu hormonów płciowych i sygnalizacji w ciągu życia są uważane za bardzo ważne, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Podkreśla także strategie związane ze zmianami stylu życia lub leczeniem farmakologicznym w chorobach związanych z nieproporcjonalnym rozkładem tłuszczu, takich jak niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby lub fenotyp podobny do lipodystrofii, które utrudniają taką redystrybucję tłuszczu. Na koniec pokazuje, w jaki sposób skupienie się na niższej masie tkanki tłuszczowej pomaga pracownikom służby zdrowia w lepszej ocenie ryzyka chorób kardiometabolicznych i komunikowaniu tego ryzyka swoim pacjentom.

