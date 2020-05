Czy zmagasz się z chorobą serca, choć o niej nie wiesz? Oto 15 znaków ostrzegawczych

Choroby serca to termin używany do opisywania kilku różnych rodzajów chorób układu sercowo-naczyniowego i obejmują szeroki zakres problemów. Są to przypadłości nie tylko bardzo powszechne, ale również odznaczają się niezwykle wysokim poziomem śmiertelności.

Najbardziej znane rodzaje chorób serca to między innymi:

Niemiarowość. Arytmia jest nieprawidłowością rytmu serca.

Miażdżyca. Miażdżyca jest stwardnieniem tętnic.

Kardiomiopatia. Ten stan powoduje, że mięśnie serca twardnieją lub słabną.

Wrodzone wady serca.

Choroba wieńcowa (CAD). Jest spowodowana nagromadzeniem blaszki w tętnicach serca. Czasami nazywa się to chorobą niedokrwienną serca.

Infekcje serca. Mogą być wywoływane przez bakterie, wirusy lub pasożyty.

Termin choroba sercowo-naczyniowa może być stosowany w odniesieniu do chorób serca, które specyficznie wpływają na naczynia krwionośne.

Na szczęście istnieje wiele różnych oznak, objawów i czynników ryzyka, które mogą pomóc w rozpoznaniu choroby serca, zanim stanie się ona zagrożeniem dla życia.

Czytaj także:

Ten owoc może osłabić działanie leków na nadciśnienie, cholesterol i erekcję

Czy to już choroba serca? Oto 15 sygnałów ostrzegawczych

Czytaj także:

4 potencjalne skutki uboczne przyjmowania zbyt dużej ilości kwasu foliowegoCzytaj także:

Kawa z cytryną – nowatorski sposób na utratę wagi?