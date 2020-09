Masz cukrzycę? Pora, o której idziesz spać, ma ogromne znaczenie

Okazało się, że nocne marki (ludzie, którzy spóźniali się i wstawali późno, czyli „wieczorowe chronotypy”) prowadzą nadmiernie siedzący tryb życia, charakteryzujący się niskim poziomem i niską intensywnością aktywności fizycznej – co stwarza większe zagrożenie dla ich zdrowia.

Cukrzyca typu 2 jest w dużej mierze wynikiem nadmiernej masy ciała i braku aktywności fizycznej. Ponieważ częstość występowania cukrzycy typu 2 i otyłości na świecie stale rośnie, znalezienie sposobów na zneutralizowanie tych problemów zdrowotnych ma kluczowe znaczenie.

Główny badacz, dr Joseph Henson z University of Leicester, mówi, że zrozumienie, w jaki sposób preferencje dotyczące czasu snu mogą wpływać na poziom aktywności fizycznej, może pomóc osobom z cukrzycą typu 2 lepiej zarządzać swoim zdrowiem.

„Istnieje ogromna potrzeba interwencji na dużą skalę, aby pomóc chorym na cukrzycę w rozpoczęciu, utrzymaniu i osiągnięciu korzyści z aktywnego stylu życia” – mówi dr Henson.

Nocny marek ćwiczy mniej

„Dla osób, które wolą iść spać później i wstawać później, jest to jeszcze ważniejsze, ponieważ nasze badania pokazują, że nocne marki ćwiczą o 56% mniej niż ich ranne ptaszki. Ćwiczenia odgrywają ważną rolę dla osób chorych na cukrzycę, pomagając utrzymać prawidłową wagę i ciśnienie krwi, a także zmniejszając ryzyko chorób serca – wszystkie istotne czynniki wpływające na poprawę leczenia cukrzycy. To sprawia, że zrozumienie czynników, które mogą złagodzić skłonność do ćwiczeń, jest niezwykle ważne”.

