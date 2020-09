Chcesz lepiej kontrolować poziom cukru we krwi? Postaw na ten minerał

Magnez to minerał, bez którego nasze komórki nie funkcjonują poprawnie. Przede wszystkim potrzebujemy go dla zdrowia kości i mięśni. Bierze on udział w 600 procesach chemicznych w organizmie, w tym w działaniu na poziom glukozy we krwi i wydzielanie insuliny.

Magnez może również chronić przed stresem, a nawet wspomagać zasypianie – jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Nutrients. Ostatnie badania również podkreśliły rolę magnezu w regulacji poziomu cukru we krwi. Suplementacja tego kluczowego minerału może pomóc osobom ze stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2 oraz osobom, które chcą po prostu utrzymać poziom cukru we krwi na bardziej równomiernym poziomie.

Związek między magnezem a poziomem cukru we krwi

Wydaje się, że magnez obniża poziom glukozy we krwi na czczo i insulinooporność u osób z cukrzycą typu 2 lub u których istnieje ryzyko jej rozwoju. Tak wykazała metaanaliza opublikowana w European Journal of Clinical Nutrition. A każdemu, kto ma niski poziom tego minerału, magnez może zapewnić lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi.

„Magnez odgrywa ważną rolę w kontroli glukozy i metabolizmie insuliny. Badania powiązały dietę bogatą w magnez z mniejszym ryzykiem cukrzycy typu 2” – mówi dietetyk Erin Kenney.

Ludzie mogą stać się oporni na insulinę z powodu genetyki lub czynników związanych z dietą i stylem życia. Insulinooporność ma miejsce, gdy nasze komórki przestają reagować na sygnał hormonu, aby pobierać cukier we krwi jako energię. W rezultacie trzustka musi produkować więcej insuliny i po prostu nie może nadążyć za zapotrzebowaniem. Jeśli ten cykl będzie się utrzymywał, możemy stać się przedcukrzycowymi lub rozwinąć cukrzycę typu 2. Poprzez szereg mechanizmów magnez pomaga organizmowi zmniejszyć insulinooporność.

Co w przypadku niskiego poziomu magnezu?

Jeśli nie masz cukrzycy typu 2 lub nie zdiagnozowano u ciebie stanu przedcukrzycowego, nadal możesz skorzystać z pomocy magnezu w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, zwłaszcza jeśli masz niedobór lub niski poziom tego minerału. Dobrym sposobem na uzyskanie większej ilości magnezu jest spożywanie potraw bogatych w magnez. Według przeglądu opublikowanego w World Journal of Diabetes, cukrzyca typu 2 jest związana z niedoborem magnezu. Możesz także wspomóc się suplementami z magnezem. Uważaj, ponieważ magnez w dużych dawkach może być toksyczny. Przed rozpoczęciem suplementacji najlepiej porozmawiać z lekarzem.

