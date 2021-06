Zaskakujące wyniki badania. Uczestnicy „odmłodnieli” o trzy lata

Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Helfgott Research Institute ruch i dieta nie tylko poprawiają samopoczucie. Badacze opisują teraz efekty swojego eksperymentu, w którym wzięło udział około 40 zdrowych mężczyzn w wieku od 50 do 72 lat. Z kontrolowanego badania klinicznego wynika, że styl życia i nawyki żywieniowe mogą obniżyć wiek biologiczny.

Badania: W dwa miesiące można obniżyć wiek biologiczny o trzy lata

Lekarze tej grupie mężczyzn kazali przez osiem tygodni realizować specjalny program, obejmujący regularne ćwiczenia, zajęcia relaksacyjne. Uczestnicy mieli także spożywać konkretne posiłki: jedli głównie chude mięso, rośliny i ryby, a ograniczono im spożycie węglowodanów czy jaj. Podawano im też niektóre suplementy diety, np. witaminę C.

Naukowcy odkryli, że stopień „zużycia” organizmu uczestników (inaczej wiek biologiczny) zmniejszył się w tym czasie o trzy lata. To wskazuje na potencjał wykorzystania naturalnych zmian do kierowania procesów epigenetycznych i poprawy naszego samopoczucia, a być może nawet do osiągnięcia długowieczności.

Naukowcy w dosyć specyficzny sposób definiują proces starzenia się – określają wzorce metylacji DNA, które śledzą akumulację uszkodzeń i utraty funkcji przez ludzkie komórki, tkanki i narządy.